苗栗毒蟲心虛拒檢！當街狂飆「跑給警追」　警逮人告發40張罰單

記者楊永盛、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣頭份分局警方昨(25日)晚間8時許於永貞路一段與台1己線路口執行巡邏勤時，意外發現一輛自小客車未開啟頭燈行駛，遂示意停車受檢，未料駕駛竟心虛加速逃逸，警方隨即發動線上警網攔截圍捕，最終在中央路與自強路口將該車強行攔停，當場搜出喪屍煙彈、安非他命等毒品，將車上3人全數帶回，依法送辦，同時告發40張各項交通違規罰單。

▲楊男心虛拒檢逃逸，當街與警方展開追逐，闖紅燈一路狂飆。（圖／記者楊永盛翻攝）

頭份分局尖山派出所員警當時正在執行巡邏勤務，行經永貞路一段與台1己線路口時，發現一部自小客車在黑夜中未開啟頭燈，行跡可疑，隨即鳴笛示意受檢。未料駕駛楊男(44歲) 非但未停車，反而重踩油門加速企圖甩開警車，還在多個路口違規闖紅燈、沿途狂飆，場面十分驚險。

▲楊男被警網包抄後狼狽落網，遭警方上銬壓制。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方見狀後立即通報線上警網進行包抄，成功於中央路與自強路口將該車截獲。警方進一步搜索，起出第二級毒品安非他命，以及近期氾濫的新興毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）等違禁物，立即將駕駛楊男、副駕駛林女(20歲)、以及乘客陳男(33歲)帶回。

警方初步調查，楊男與林女為情侶關係，乘客陳男則為友人，昨夜2人駕車接了陳男後，原本打算開車再去尋訪另名友人，未料途中遭警方攔查，進而展開警匪追逐。後續警方除依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌將3人移送苗栗地方檢察署偵辦外，同時也告發40張各項交通違規罰單。

▼警方在車內起出安非他命、喪屍煙彈等物。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）