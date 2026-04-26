嘉義檢衛攜手守護外籍生　反毒宣導防喪屍煙彈

▲檢衛聯手進軍吳鳳科大，守護外籍生遠離「喪屍煙彈」 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化外籍留學生對台灣法令與健康的認知，嘉義地檢署與嘉義縣毒品危害防制中心強強聯手，於24日上午前往吳鳳科技大學舉辦反毒專題宣導。由地檢署觀護人盧浩權與衛生局專業人員共同針對校內越南籍學生，深度剖析近期肆虐校園的「依託咪酯（喪屍煙彈）」及電子菸危害，透過法律與醫學雙管齊下，守護學子求學之路。

根據教育部最新統計，114學年度台灣大專校院境外生人數突破14萬人，創下歷史新高。其中新南向國家學生約8.2萬人，佔比高達6成；越南籍留學生更超過4萬人，穩居各國之首。盧觀護人指出，隨著外籍生人數增加，檢方與衛政單位更需主動出擊，協助異鄉學子正確辨識台灣法律紅線，避免誤入新興毒品陷阱。

本次宣導聚焦非法添加醫療麻醉劑「依託咪酯（Etomidate）」的「喪屍煙彈」。嘉義縣毒防中心提醒，不法分子常在電子菸油中摻雜不明化學物質，吸食後將導致意識混亂、呼吸衰竭。盧觀護人則強調，依託咪酯已列為二級毒品，持有、吸食或轉讓均須負刑事責任；外籍生一旦涉毒，除面臨法律制裁，更可能遭強制遣返，使求學夢碎。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙表示，透過「行政與司法」跨專業合作，能有效填補資訊落差，降低觸法風險。吳鳳科大校方亦感謝地檢署與衛生局的重視，強調未來將持續深化合作，落實通報機制，確保學生在無毒環境中專心求學。