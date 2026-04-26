離職半年！台積電前員工嘆「錯過人生巔峰」　網1招解心病

▲「護國神山」台積電高薪卻也高壓力。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

被稱為「護國神山」的台積電日前公布年度調薪與員工分紅，整體金額再創新高，引發外界高度關注。根據公開資料顯示，員工平均年薪首度突破400萬元，達409.3萬元，年增幅達22.95%，薪資水準持續攀升。一名離職半年的前員工表示，當時因健康因素離職，「如果不走現在年薪已經350萬以上了」，常反思自己做了錯的決定。

一名已離職半年的前員工於Dcard發文，回顧過去任職經歷並坦言內心掙扎。他表示，過去在台積電任職兩年期間，因長期承受高度精神壓力，導致食慾不振，體重減輕12公斤。最終在反覆考量後選擇離開，轉而從事相對輕鬆的工作，目前經濟狀況尚可維持。

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然而，隨著台積電再次調薪與分紅消息傳出，該名前員工坦言產生強烈落差感，「有時又想到如果不走現在年薪已經350萬以上了，還是常覺得自己做了錯的決定，好像走不太出來」，彷彿「錯過人生巔峰」，情緒也因此長期低落，甚至萌生尋求心理諮商的念頭，並在貼文中詢問是否有類似經歷者能分享看法。

貼文曝光後引發網友熱議，多數留言強調健康優先的重要性，「你想想當初就是因為壓力大，瘦了12公斤已經影響到身心健康了，不值得」、「就算知道300萬你不也撐不下去？」「你沒下山人可能都快沒了」、「我幾年前也是覺得太累撐不住而下山，現在到外商做比較輕鬆的工作，算是生活工作有平衡，也有自己的家庭，只能說有失也有得」、「你沒那個抗壓性、沒那個能力上山賺錢 ，就去找適合你的工作，沒必要一直困在與別人相比的情緒之下」、「台積那個薪水不是一般人賺的來的，我半年就快憂鬱症了……（下山已三年）只能說我們沒本事賺那個錢」。

也有網友提供不同角度建議，認為可透過投資參與企業成長，「買台積電股票可以治好你的心病」、「當股東比較爽好嗎，想到同學們這麼努力在裡面幫我賺錢就開心」、「當不了台積員工，你可以當台積的股東啊。這3年投資台積電的年化報酬率超過60%，你每月薪資持續投入，幾年後也不會差距太多」。

台積電董事會今年2月已核准2025年度員工業績獎金與酬勞分配，總額較前一年大幅增加46.62%，連續兩年創下新高。資料顯示，2024年度平均每人可領約200萬元，2025年則提升至264萬元，反映公司營運成果與員工報酬同步成長。

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