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嘉義地檢署攜手監理所　強化廉政教育守護公信力

▲▼ 別讓「人情」踩「法線」！嘉義地檢署攜手監理所強化廉政法規教育 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲別讓「人情」踩「法線」！嘉義地檢署攜手監理所強化廉政法規教育 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為厚植廉潔行政根基並防範職務弊端，嘉義地方檢察署與嘉義區監理所合作，於昨（25）日舉辦廉政講習。本次講習特別邀請陳昱奉檢察官擔任講師，針對監理所及轄下各站之考檢驗同仁，深入解析公務倫理與機密維護重點，強調「依法行政」是公務生涯的最佳防護衣。

▲▼ 別讓「人情」踩「法線」！嘉義地檢署攜手監理所強化廉政法規教育 。（圖／嘉義地檢署提供）

陳昱奉檢察官於會中明確指出，公路監理資訊系統內含大量個人資料，公務人員負有高度保密義務。他語重心長地提醒：「切勿因一時便利或礙於親友人情壓力，違規查詢或洩漏民眾個資。這不僅侵害民眾權益，更可能觸犯《個人資料保護法》及相關刑事責任，代價極為沉重。」

▲▼ 別讓「人情」踩「法線」！嘉義地檢署攜手監理所強化廉政法規教育 。（圖／嘉義地檢署提供）

針對監理業務常見的風險，陳昱奉特別點出考檢驗人員與代辦業者之間的分際。他建議同仁應維持適當距離，避免過度往來或提供不當協助，以防衍生圖利或洩密情事，唯有維持行政中立，才能確保監理業務的公正性與公信力。

適逢選舉將近，陳檢察官亦針對反賄選進行宣導。他提醒賄選樣態多元，除現金外，包括餐飲招待、贈送禮品或旅遊安排等不正利益交換，均可能觸法。同時，面對日益猖獗的詐騙手法，公務員與民眾應同步提升辨識能力，共同構築安全防護網。

▲▼ 別讓「人情」踩「法線」！嘉義地檢署攜手監理所強化廉政法規教育 。（圖／嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署強調，未來將持續推動跨機關廉政合作，透過法治教育向下扎根，讓廉潔觀念轉化為公務員的日常習慣，攜手打造透明、安定且有序的社會環境。

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