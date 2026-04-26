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客運5月運價可漲3.7%　公路局要啟動補貼凍漲

▲▼春節疏運,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,連假,加班車,台北轉運站,交通,大眾運輸,乘客,通勤,旅客,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮,國道客運。（圖／記者李毓康攝）

▲客運運價5月估可漲3.7%，公路局將啟動補助凍漲。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

客運業停駛潮未歇，今年第一季除已有4條路線停駛外，豐原客運也規劃5月4日停駛豐原-台北國道客運路線，正式退出國道客運市場。由於中東戰爭推升油價高漲，衝擊經營困難的客運業，根據估算，5月客運運價將觸動調漲門檻，可漲3.7%，公路局將啟動補貼差額凍漲。

豐原客運近日公告，6606豐原-台北國道客運路線，將自115年5月4日起停駛，後續由統聯客運接續提供營運服務。由於這是豐原客運唯一經營的國道客運路線，5月4日起停駛後，代表豐原客運正式退出國道客運市場。

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客運第一季已停駛4條　豐原客運下月再退出國道市場

根據公路局統計，今(115)年迄3月底，停駛、優化整併替代有4條路線，去(114)年停駛、優化整併替代路線有20條路線，另有9條路線申請停駛已協調業者持續代駛提供服務。

公路局表示，針對該等路線皆逐條審慎評估需求及研擬優化方案，經確認可整併替代、轉型幸福巴士或載客效率低落後方同意停駛，以兼顧業者營運成本及民行需求。

由於中東戰局持續推升油價，也衝擊客運業經營，依據油價的浮動費率調整機制，5月將觸動調漲門檻，運價將可調漲3.7%。公路局說明，假設以現行柴油價格31元估算，預估5月運價可自現行3.939元調漲至4.084元，調漲0.145元，公路局將研議票價不調整，補貼票價調漲差額，並視業者實際營運狀況核予補貼。

客運公會籲改機制　運價調漲可自動啟動免逐案核准

中華民國客運公會全聯會秘書長謝界田表示，因為中東局勢關係，油價可能會繼續往上，應提早因應，客運公會已向主管機關行文，建議調整浮動運價機制。

謝界田指出，根據現行規定，若浮動機制觸動調降門檻，票價降價要立即，但若是調漲，則要經過公路局准價，需要提報公路局核准，前後來回要拖延一周到二周才能調整，因此建議不管調漲或調降，依據公式都應該要同步，調漲比照調降立即啟動，調漲部分比照直轄市補貼。

公路局回應，為因應當油價波動影響客運營運，倘4月份平均油價達「公路汽車客運路線費率臨時調整機制」調漲門檻，業者即可評估啟動臨時調整機制向公路局提出5月運價調整申請。

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