　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

四技二專入學測驗登場！嘉義區到考率破98%　「坐錯位」小插曲

▲▼ 115學年度四技二專統測開跑 嘉義考區首日試務平順 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲115學年度四技二專統測開跑，嘉義考區首日試務平順 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

115學年度科技校院四技二專統一入學測驗於25日正式揭開序幕。嘉義考區由吳鳳科技大學負責統籌試務工作，分別於吳鳳科技大學、國立嘉義高工及國立嘉義高商三處設置考場分區，共計吸引2,285名考生報名參賽，爭取進入心儀技職殿堂的入場券。

首日考試於下午5時40分順利結束。根據嘉義考區統計，各節次到考率維持在穩定高位，顯示考生對此次測驗的高度重視。詳細數據如下：

第一節（專業科目二）： 應到668人，缺考7人，到考率 98.95%。

第二節（國文）： 應到2,285人，缺考95人，到考率 96%。

第三節（英文）： 應到2,285人，缺考107人，到考率 95%。

在全體試務人員的努力下，首日整體秩序良好。僅發生一起零星違規事件，為一名考生於同一試場內誤坐他人座位，並無發生攜帶手機入場或作弊等重大違規事件。該起違規案件將報請技專校院入學測驗中心基金會，依相關試場規則進行後續處置。

▲▼ 115學年度四技二專統測開跑 嘉義考區首日試務平順 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義考區主任、吳鳳科技大學校長蔡宏榮於巡視考場時，特別期勉所有考生保持平常心，發揮應有的實力，並囑咐考生在考試期間要注意飲食衛生與身體健康，確保以最佳狀態應戰。

針對接下來的考試時程，考區委員會也發出以下三點提醒：

提早出門： 避開尖峰時段交通，以免因路況延誤應試。

備齊文具： 再次檢查准考證及符合規定之應考文具。

留意天氣： 近期氣候多變，提醒考生攜帶雨具備用，並視天氣變化增減衣物。

▲▼ 115學年度四技二專統測開跑 嘉義考區首日試務平順 。（圖／記者翁伊森翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 0 9906 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
把握好天氣！　下波「全台溼答答」
快訊／白宮晚宴槍響　川普發聲
快訊／鄧愷威挨轟！　僅投0.1局退場
快訊／白宮晚宴槍手被擊斃　川普緊急撤離畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義檢衛攜手守護外籍生　反毒宣導防喪屍煙彈

三千僧俗齊聚屏東　台灣佛教總會理事長交接見證法脈傳承

嘉義地檢署攜手監理所　強化廉政教育守護公信力

桃園區體育會舉辦「全民健行運動」　逾1500人熱情參與

四技二專入學測驗登場！嘉義區到考率破98%　「坐錯位」小插曲

卓榮泰視察嘉義運動館盼9/9啟用　黃敏惠「盼中央守承諾」蓋輕軌

嘉大啟動媒體識讀力　《超限戰》揭露疫情資訊操控

國際扶輪3502地區攜手中庄休閒農業發展協會　打造桃園示範農場基地

2025 日本世界年度夫人、先生台灣區賽事開跑：打破年齡框架讓美與自信綻放

太麻里警化身音樂志工　以歌聲推廣反詐騙觀念

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

北車隨機攻擊！3歲女童用餐遭「狠踹多腳」重摔　父心碎：他還在笑

恐怖畫面曝！北車男尾隨菲籍女童　踢倒猛踩多次…旁人抱走還想追

蔣萬安、沈伯洋今首度同框！　雙帥「0互動」一左一右伴蕭美琴參拜

惡男北車大廳踹菲律賓女童肚子！倒地還狂踩背　殺人未遂罪送辦

冷氣壞掉開車窗吹風！4台中男手癢掃射鋼珠　車窗打成蜘蛛網

嘉義檢衛攜手守護外籍生　反毒宣導防喪屍煙彈

三千僧俗齊聚屏東　台灣佛教總會理事長交接見證法脈傳承

嘉義地檢署攜手監理所　強化廉政教育守護公信力

桃園區體育會舉辦「全民健行運動」　逾1500人熱情參與

四技二專入學測驗登場！嘉義區到考率破98%　「坐錯位」小插曲

卓榮泰視察嘉義運動館盼9/9啟用　黃敏惠「盼中央守承諾」蓋輕軌

嘉大啟動媒體識讀力　《超限戰》揭露疫情資訊操控

國際扶輪3502地區攜手中庄休閒農業發展協會　打造桃園示範農場基地

2025 日本世界年度夫人、先生台灣區賽事開跑：打破年齡框架讓美與自信綻放

太麻里警化身音樂志工　以歌聲推廣反詐騙觀念

鄧愷威遭洋基狙擊吞本季首敗　太空人牛棚崩盤3比8落敗

日本自衛隊大變革！「幕僚長→大將」首度改名　擬修法追求國際化

川普揚言奪回5成晶片市場　謝金河：半導體業美中角力升高

影／賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

新台幣30萬有找！「新MG4休旅」大陸開賣　外觀升級更好看、內裝寬敞舒適

嘉義檢衛攜手守護外籍生　反毒宣導防喪屍煙彈

「高雄版西門町」遭批愈來愈空　房價重回3年前

水源市場最會排隊的便當店！全為那塊烤三層肉、口感Q彈不膩

斜坡倒車操作不慎！桃園男駕駛撞毀護欄墜水池　車輛滅頂畫面曝

蔡英文新工作「幼童情緒穩定師」　網：退休不是爬山就是幫哄小孩

【令人髮指】北車男尾隨菲籍女童　踢倒猛踩多次…旁人抱走還想追

地方熱門新聞

國際扶輪3502地區助力　打造桃園示範農場基地

日本世界年度夫人先生台灣賽事

金酒廈門年度預算遭議會全數刪除

控檢舉達人害跨越雙黃線！他申訴成功掀論戰

太麻里警化身音樂志工　以歌聲推廣反詐騙觀念

成功警強化交通勤務　巡邏車定點守望守護用路安全

四技二專入學測驗登場！嘉義區到考率破98%

淡江大橋健行破10萬人次　人潮擠爆

花蓮分署空拍動產　3貨車1挖土機4/28來搶標

台南模範勞工第二場表揚登場179人獲獎展現職人精神

卓揆視察嘉市運動館、黃敏惠爭輕軌

嘉大師生共議數位時代思辨力

台南安平開台天后宮迎媽祖回鑾遶境40餘頂神轎齊聚漁光島

桃園區體育會「全民健行運動」　逾1500人參與

更多熱門

相關新聞

四技二專統測金門考區199人應試

四技二專統測金門考區199人應試

115學年度四技二專統一入學測驗於今（25）日登場，金門考區共199名考生應試，首日考試秩序良好，並未傳出有違規情形，整體試務運作順暢。

7萬人統測登場！「必帶清單、扣分地雷」一次看　答案勿寫在題本

7萬人統測登場！「必帶清單、扣分地雷」一次看　答案勿寫在題本

四技二專統測後年起擬「5科全考改選考」　高二生開始適用

四技二專統測後年起擬「5科全考改選考」　高二生開始適用

統測監考出包！學生被逼「離開應試教室」

統測監考出包！學生被逼「離開應試教室」

統測今登場「凱道有交管」　測驗中心：考生務必提早出門

統測今登場「凱道有交管」　測驗中心：考生務必提早出門

關鍵字：

四技二專嘉義考區統測考試秩序考生提醒

讀者迴響

熱門新聞

王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

王俐人「上空」任男優撫摸

川普宣布「取消停火談判」！

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

嗆聲吃到隔夜飯　被老闆砍到命危

每天穿襪子睡覺！　26歲陸女「腳趾甲變千層糕」

哪個國家「不會想去第二次？」　一票選它

苗栗警所長甘肅翻車　妻弟搶救無效亡

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

刷牙也沒用！喉嚨藏「黃白小顆粒」臭翻　醫：別用手摳

正妹「吐一口白」進咖啡　16秒影片炸鍋

GPT神咒語瘋傳！秒測「命定髮型」

開除總教練！紅襪接任人選出爐

更多

最夯影音

更多
16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死
北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面