四技二專入學測驗登場！嘉義區到考率破98%　「坐錯位」小插曲

▲115學年度四技二專統測開跑，嘉義考區首日試務平順 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

115學年度科技校院四技二專統一入學測驗於25日正式揭開序幕。嘉義考區由吳鳳科技大學負責統籌試務工作，分別於吳鳳科技大學、國立嘉義高工及國立嘉義高商三處設置考場分區，共計吸引2,285名考生報名參賽，爭取進入心儀技職殿堂的入場券。

首日考試於下午5時40分順利結束。根據嘉義考區統計，各節次到考率維持在穩定高位，顯示考生對此次測驗的高度重視。詳細數據如下：

第一節（專業科目二）： 應到668人，缺考7人，到考率 98.95%。

第二節（國文）： 應到2,285人，缺考95人，到考率 96%。

第三節（英文）： 應到2,285人，缺考107人，到考率 95%。

在全體試務人員的努力下，首日整體秩序良好。僅發生一起零星違規事件，為一名考生於同一試場內誤坐他人座位，並無發生攜帶手機入場或作弊等重大違規事件。該起違規案件將報請技專校院入學測驗中心基金會，依相關試場規則進行後續處置。

嘉義考區主任、吳鳳科技大學校長蔡宏榮於巡視考場時，特別期勉所有考生保持平常心，發揮應有的實力，並囑咐考生在考試期間要注意飲食衛生與身體健康，確保以最佳狀態應戰。

針對接下來的考試時程，考區委員會也發出以下三點提醒：

提早出門： 避開尖峰時段交通，以免因路況延誤應試。

備齊文具： 再次檢查准考證及符合規定之應考文具。

留意天氣： 近期氣候多變，提醒考生攜帶雨具備用，並視天氣變化增減衣物。