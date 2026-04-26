伊朗總統：不會在受迫情況下和美國談判

▲伊朗總統裴澤斯基安。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，在面對壓力與威脅的情況下，德黑蘭不會與美國進行「被迫的談判」，並強調若華府持續施壓，對話將難以推進。

伊朗：美方若持續施壓 談判難繼續

伊朗國營媒體伊斯蘭共和國廣播電視台（Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB）報導，裴澤斯基安在與巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）通話時指出，美國當前的行動正在削弱雙方互信，並使談判前景更加複雜。他表示，若美方不停止「敵對行動與作戰壓力」，局勢難以出現實質進展。

裴澤斯基安進一步指出，美國應先移除「操作性障礙」，其中包括針對伊朗港口船隻的封鎖措施，才能為問題解決創造條件。他強調，這些措施直接影響談判基礎，是當前僵局的核心因素之一。

夏立夫則在通話中回應，巴基斯坦將持續以「真誠與務實」的方式推動區域和平與安全。根據巴基斯坦總理辦公室發布的通話紀錄，伊斯蘭馬巴德將繼續在美伊之間扮演調解角色。

夏立夫隨後也在社群平台X發文，對伊朗派遣由外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）率領的高層代表團前往巴基斯坦參與會談表示感謝，並稱此舉有助於推動結束戰爭的外交努力。

伊朗代表團已於上周六離開伊斯蘭馬巴德，轉往阿曼首都馬斯喀特（Muscat），持續進行區域協商。另一方面，美方原本預計由特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）前往巴基斯坦參與會談，但相關行程在最後一刻遭美國總統川普取消，使談判前景再添變數。