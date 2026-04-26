嘉大啟動媒體識讀力　《超限戰》揭露疫情資訊操控

▲從銀幕走進思辨：電影《超限戰》嘉義大學特映，啟動校園媒體識讀力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

紀實劇情大片《超限戰》（The Unrestricted War）於昨日（25日）下午在國立嘉義大學蘭潭校區盛大舉行校園特映會。本片由華裔導演馬琰執導，改編自新冠疫情初期真實事件，透過加拿大病毒學家的視角，揭露資訊操控如何滲透日常生活。嘉義大學校長林翰謙親臨現場，與百餘位師生共同探討數位時代下的獨立思辨能力。

在演算法主導資訊傳播的今日，大學生正處於形塑世界觀的關鍵期。《超限戰》以寫實節奏呈現主角在「沉默自保」與「勇敢揭露」間的抉擇。導演馬琰表示：「希望觀眾在現實生活中面臨艱難抉擇時，能做出正確的選擇。」校長林翰謙也強調，具備辨識資訊操控的能力，是當代大學生必備的素養，這與嘉大「誠樸、力行」的校訓核心不謀而合。

隨著 2026 年美國法院針對社群平台成癮設計作出指標性裁決，校園對「安全替代方案」的需求日益迫切。本次特映平台「乾淨世界（GJW+）」以道德 AI 與非成癮演算法為核心，提供透明開放的內容環境，讓學生能自主探索知識而不受演算法左右。其媒體關係總監尼克·雅尼基（Nick Janicki）指出，平台旨在幫助用戶拓展視野而非數據收割。

《超限戰》將於 2026 年 5 月在全台院線正式上映。嘉大場作為校園巡迴首波亮點，不僅是視覺饗宴，更是一堂深刻的媒體素養實境課。