選錯小菜恐落「油脂陷阱」！　營養師曝吃100克＝喝2大匙油

▲小吃。（圖／資料照）



記者張靖榕／綜合報導

小吃店不少小菜都是油脂陷阱，營養師楊斯涵指出，常見的生豆包、豆干、油豆包與油豆腐，雖然都是黃豆製品，但因加工方式不同，營養價值差異相當大，選錯甚至可能踩到高油地雷。

選錯豆製品天差地遠

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營養師楊斯涵在臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」表示，豆製品是優質植物性蛋白來源，也是實踐地中海飲食的良好選擇，但加工方式會大幅影響營養組成。外觀看似相似的豆製品，其實健康程度落差不小。

在眾多選項中，小方豆干被視為補鈣首選。楊斯涵說明，其製作過程中加入硫酸鈣凝固，每100公克鈣含量可達685毫克，甚至高於全脂牛奶，適合作為日常補鈣來源。

生豆包則屬於高蛋白且低負擔的選擇。未經油炸處理，保留黃豆原始營養，每100公克蛋白質約25.3克，碳水化合物僅2.4克，適合體重控制或低GI飲食族群，也可用來取代部分肉類。

「油」開頭要小心

相較之下，油豆包則是高油脂代表。楊斯涵指出，生豆包經油炸後會形成孔洞結構，容易吸附大量油脂，每100公克熱量高達388大卡、脂肪32.4克，等同喝下兩大匙油，若經常食用恐增加代謝負擔。

至於油豆腐則屬於中間選擇。雖然外層經油炸，但內部仍保有豆腐質地，每100公克約158大卡，含蛋白質12.7克與鈣質122毫克。不過因容易吸附滷汁與湯汁，建議食用前可稍微擠壓，以減少油鹽攝取。