卓榮泰視察嘉義運動館盼9/9啟用　黃敏惠「盼中央守承諾」蓋輕軌

▲卓揆視察嘉義市西區運動館，黃敏惠再提輕軌建設 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院長卓榮泰昨（25）日前往嘉義市視察即將完工的「西區全民運動館」。卓院長表示，自去年運動部成立後，政府全面投入體育設施建設，並期盼該館能於今（2026）年9月9日正式營運，落實「運動生活化」目標。嘉義市長黃敏惠則趁此機會積極爭取KANO棒球場設備升級，並遞交聯外輕軌建設資料，呼籲中央信守承諾，支持地方交通與運動環境提升。

卓院長指出，全民運動是國家運動實力的根基。由金牌國手李洋領導的運動部，正積極優化各地體育設施。卓院長強調，嘉義市在2025年《遠見雜誌》運動城市排行榜表現優異，榮獲「運動友善之都」肯定；西區全民運動館總經費由3.5億元增至6.1億元，嘉義市政府自籌高達4.1億元，展現卓越的財政紀律與推動決心。

此外，行政院推出的「13項戰略產業」中，嘉義縣市的文創、運動與觀光發展被列為重點，包括「微笑南灣IN臺灣計畫」，期許透過高規格運動場館發掘優秀選手，為國爭光。

黃敏惠於陪同視察時強調，「嘉義市不缺計劃，缺的是中央的支持」。她指出，KANO棒球場作為國際賽事重要場地，其照明設備與LED大型螢幕更新需約7,138萬元，且運動園區二期計畫（羽桌球館）亦需中央補助。

針對交通建設，黃市長遞交高鐵嘉義站聯外輕軌資料。她表示，高鐵與台鐵嘉義站年運量已突破1,400萬人次，期盼中央主政興建輕軌，落實「五軌搬運」願景，串聯雲嘉嘉南區域發展。對此，卓院長回應將與運動部研議補助KANO棒球場更新，並持續協助嘉義市成為充滿驚奇的城市。

西區全民運動館位於劉厝里，具備「銀級綠建築」潛力，規劃設有全齡體能訓練場，兼顧身心障礙者與高齡者的運動權益。隨工程進入最後階段，市府與中央共同期許該館於9月9日如期啟用，延續嘉義深厚的運動基礎，提升市民健康福祉。