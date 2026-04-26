川普取消美伊會談：不用為空談飛18個小時

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普25日宣布，取消美國與伊朗原定在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行的會談。川普表示，不用搭為了空談搭18個小時的飛機去。

川普：籌碼在美國手裡

福斯新聞（Fox News）報導，川普在電話訪問中表示，他已通知原本準備啟程的團隊不必出發，「我說：不，你們不用搭18小時的飛機過去。我們手中握有所有籌碼，他們隨時都可以聯絡我們」。他強調，沒有必要讓代表團長途飛行後「枯坐空談」。

川普也在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文證實此事，並指出取消行程的原因包括行程耗時過長，以及伊朗領導層「內部激烈內鬥、極度混亂」，甚至「沒有人知道誰在主導」。他並強調，「我們掌握所有籌碼，他們則一無所有，如果他們想談，只要打一通電話就行了」。

代表團取消行程

CNN報導，原定美方代表團將由白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）率領，川普女婿庫許納（Jared Kushner）也將隨行參與會談。

此次突如其來的取消決定，正值伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）剛結束在伊斯蘭馬巴德的訪問行程之際。