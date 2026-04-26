Apple Music 揭驚人數據「AI音樂根本沒人聽」

記者蘇晟彥／綜合報導

AI浪潮席捲全球，所有企業都「仰賴」AI以為可以省下大量成本，但Apple Music 副總裁 Oliver Schusser 在日前接受訪問時表示，目前在Apple Music申請上架的AI生成音樂逐漸變多，但實際觀眾播放量低於0.5%，觀眾根本不買單AI生成音樂，他更透露，Apple Music會在各方面防堵AI生成音樂破壞平台，內部已經開發出一種技術，可以精準辨識申請上架的音樂內容是否是AI生成。

根據外媒報導，Apple Music副總裁 Oliver Schusser 在日前接受訪問時表示，在近期AI音樂投稿量激增，佔了目前申請上架的1/3，但根據內部資料統計，這類型的「AI生成音樂」幾乎沒有聽眾買單，播放量低於0.5%。綜合外媒報導，現在AI技術氾濫，只需要極少的提示詞就可以生成各種工具，讓發行商可以輕易的讓大量素材淹沒串流平台，企業正認為自己省下成本時，其實聽眾在聆聽音樂的習慣上完全沒改變。

Schusser 也透露，在 AI 生成音樂破壞平台完整性之前，Apple 正採取積極措施來防堵，內部開發了一套技術，能讓我們精準辨識人們提交的音樂內容，包括它是使用哪種 AI 模型生成的等等。此外，Apple 也要求內容提供商在交付時標註是否為 AI 生成素材，將責任歸於唱片公司和發行商。