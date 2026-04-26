桃園區體育會舉辦「全民健行運動」　逾1500人熱情參與

▲市長張善政表示，市府將持續與地方體育團體合作，打造健康城市。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園區體育會25日於桃園高中，舉辦「全民健行運動」。市長張善政表示，今日活動吸引66支隊伍、逾1,500位市民踴躍參與，市府將持續與地方體育團體合作，透過「運動i臺灣2.0」等計畫辦理多元活動，同時優化各區運動設施與場館環境，鼓勵市民養成規律運動習慣，打造健康活力的宜居城市。

▲市議員暨桃園區體育會理事長林政賢，期市民在健行中收穫健康與快樂。（圖／市府提供）

桃園區體育會理事長林政賢感謝市民踴躍參與，儘管天候不穩仍有眾多民眾到場支持，令人感動。考量路面濕滑，提醒民眾行走時留意安全，主辦單位亦備妥雨具供應不時之需，期盼大家在健行中收穫健康與快樂。

體育局表示，本次健行路線全長約4.3公里，自桃園高中光電籃球場出發，串聯桃林鐵路步道，路線規劃融合在地歷史與自然景觀。桃園市積極執行「運動i臺灣2.0」計畫，去（114）年共辦理多達1,400場次特色課程，參與民眾超過10萬人次；今（115）年市府將持續深耕，讓市民不分年齡、性別、族群都能一同享受運動的益處。

▲桃園區體育會舉辦「全民健行運動」。（圖／市府提供）

市府指出，為提供市民更優質的運動空間，市府持續推動設施優化，例如桃園巨蛋內部整修工程已啟動，全面提升場館品質；此外，青埔樂天桃園棒球場亦持續辦理優化工程，強化基礎建設。

包括：立委萬美玲、市議員暨桃園區體育會理事長林政賢、市議員黃婉如、陳美梅、張碩芳、于北辰、黃瓊慧、市府體育局長許彥輝、桃園區長許敏松、桃園區體育會輔導理事長吳志揚、創會會長李展向及榮譽理事長林岳本等均一同出席活動。