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週三重災日！4星座「集體淋暴雨」　生活恐一團亂

▲▼春節財運出爐。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲白羊、巨蟹、天秤及摩羯座週三運勢慘淡。（示意圖／達志影像／美聯社）

辰宇力☆2026.4.26～2026.5.3星象預測與12星座運勢

從衝動進場進入現實修正的過渡期。整體節奏依然偏快，往往先做再說，但事後對應的成本與成果導致修正、回補、甚至推翻重來的情況增加。訊息流動極快，市場、輿論、政策或科技相關領域，容易出現短時間內的反轉與雜訊，判斷難度上升。整體社會氣氛呈現表面熱絡、實際焦慮；行動很多，但確定性不足。金融資產價格波動，市場消息面干擾強，短期震盪或政策干預機率高。

展望未來7日，白羊行動力強，金牛主場運勢，雙子機會與干擾並存，巨蟹不宜冒進，獅子社交活躍，處女能見度提升，天秤利益重新分配，天蠍情緒轉深，射手機會增加，摩羯工作責任加重，水瓶突破舊框架，雙魚感受敏銳。

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【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。
・晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
・陰：有點壓⼒，容易會有些煩惱。
・陣雨：容易會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨：有容易會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）

是典型「高動能＋高修正」期。水星、火星與土星同在白羊，使你的本週行動力與決策速度遠高於他人，但也容易因為過度自信而忽略細節與後果。特別容易出現「先做再說」的傾向，特別在工作與財務上，導致後續需要補救或重新調整。所有行動最終都要回到現實成果與資源配置，若沒有實質回報，壓力會快速累積。人際容易出現臨時變卦或訊息落差。建議先評估成本再行動，並降低衝動決策比例，才能讓優勢轉為實際成果。

本週開運色：綠、黃

4/26（SUN）：晴 Sunny
4/27（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/28 （TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/29（WED）：暴雨 Rainy
4/30（THU）：陰 Cloudy
5/1（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
5/2（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
5/3（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

金牛座 Taurus （4/21～5/20）

太陽進入本命宮，整體運勢來到年度重點區間。掌控感明顯回升，適合推動長期計畫、資源整合與個人定位的重新確認。儘管外在環境並不穩定，人際、資訊與合作關係變動頻繁，容易出現計畫外的插曲，保持彈性。收入與支出都容易出現變動，適合重新盤點資產結構。感情不急於定案。

本週開運色：粉玫瑰、藍

4/26（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/27（MON）：晴 Sunny
4/28（TUE）：晴 Sunny
4/29（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/30（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
5/1（FRI）：陰 Cloudy
5/2（SAT）：陰 Cloudy
5/3（SUN）：陰 Cloudy

雙子座 Gemini（5/21～6/21）

雙子是本週資訊旋渦中心。訊息流量大幅增加，人際互動、溝通機會與突發事件明顯變多。是一段機會與混亂並存的時期，好處是能快速接觸新資訊與新機會，但風險在於容易被假訊號或不完整資訊誤導。工作必須設定優先順序，否則容易分散精力。感情關係容易出現突然升溫或降溫。財務避免短線投機。

本週開運色：銀白、藍紫

4/26（SUN）：晴 Sunny
4/27（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/28（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/29（WED）：晴 Sunny
4/30（THU）：晴 Sunny
5/1（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
5/2（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
5/3（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）

情緒、家庭與安全感議題持續放大，本週更在意「穩定性」與「歸屬感」，也容易面臨與家庭、居住或內部結構相關的決策。外在環境節奏偏快，但不適合跟隨這種衝動，反而需要拉回自己的步調。工作上適合處理內部整頓、基礎建設或長期規劃，不利冒險或快速擴張。人際方面容易產生情緒反應。建議本週優先照顧自身狀態，將重心放在「穩固基礎」，而非追逐短期機會。

本週開運色：銀白、藍紫

4/26（SUN）：晴 Sunny
4/27（MON）：晴 Sunny
4/28（TUE）：晴 Sunny
4/29（WED）：暴雨 Rainy
4/30（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
5/1（FRI）：晴 Sunny
5/2（SAT）：晴 Sunny
5/3（SUN）：晴 Sunny

獅子座 Leo（7/23～8/22）

金星帶來多元互動機會，容易同時參與多個合作關係或社交場域，但穩定性不足，合作關係容易出現臨時調整或方向改變。工作上需要快速應對變動，但不宜過度強勢主導，否則容易引發衝突。財務進出頻繁但不易累積。感情偏向輕鬆。保留調整空間，避免過早定案。

本週開運色：暖黃、橙紅

4/26（SUN）：陰 Cloudy
4/27（MON）：晴 Sunny
4/28（TUE）：晴 Sunny
4/29（WED）：晴 Sunny
4/30（THU）：晴 Sunny
5/1（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
5/2（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
5/3（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

處女座 Virgo（8/23～9/22）

本週穩中求進，適合整理資料、優化流程與調整策略。外部環境雖然變動，但能透過細節掌控維持穩定。工作上有機會提升效率或修正問題，但也容易因為標準過高而增加壓力。人際方面偏理性，互動較少情緒干擾。財務屬於穩定型，但需注意細節錯誤。良好的分析力與執行力，將變動轉化為可控範圍。

本週開運色：藍、綠

4/26（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/27（MON）：陰 Cloudy
4/28（TUE）：陰 Cloudy
4/29（WED）：晴 Sunny
4/30（THU）：晴 Sunny
5/1（FRI）：晴 Sunny
5/2（SAT）：晴 Sunny
5/3（SUN）：晴 Sunny

天秤座 Libra（9/23～10/23）

外在環境不穩，明顯感受到需要在不同立場之間做出調整。問題在於實際利益與責任分配，單靠協調難以解決核心問題。工作上容易出現合作條件重談或角色變動。感情方面容易出現表面和諧、內在不滿的狀況。財務需避免為了維持關係而做出不利決策。建議以「務實」取代「討好」，才能避免後續失衡。

本週開運色：紅紫、黃

4/26（SUN）：晴 Sunny
4/27（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/28（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/29（WED）：暴雨 Rainy
4/30（THU）：陰 Cloudy
5/1（FRI）：晴 Sunny
5/2（SAT）：晴 Sunny
5/3（SUN）：晴 Sunny

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22

本週情緒深化與洞察力提升，適合處理隱性問題，例如權力結構、資源分配或長期累積的矛盾。對局勢的理解會比他人更深，但也容易因此產生控制慾或不信任感。工作上適合策略調整與內部運作，不適合公開衝突。感情方面情緒強烈，需避免過度解讀。財務議題容易涉及長期規劃或風險管理。建議保持觀察與耐心，不急於表態。

本週開運色：暗紅、褐紅

4/26（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/27（MON）：晴 Sunny
4/28（TUE）：晴 Sunny
4/29（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/30（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
5/1（FRI）：陰 Cloudy
5/2（SAT）：陰 Cloudy
5/3（SUN）：陰 Cloudy

射手座 Sagittarius （11/23～12/21）

本週外務與機會增加，但穩定性不足。節奏加快，行動力提升，但容易因粗心而影響成果。工作上適合開拓與嘗試，惟需搭配紀律與流程控管。人際方面互動頻繁，但深度不足。感情屬於快速變化型。財務需避免衝動決策，需建立基本控制機制，避免失誤累積。

本週開運色：褐、墨綠

4/26（SUN）： 晴 Sunny
4/27（MON）： 陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/28（TUE）： 陣雨 Cloudy with occasional Rain
4/29（WED）： 晴 Sunny
4/30（THU）： 晴 Sunny
5/1（FRI）： 晴時多雲 Partly Cloudy
5/2（SAT）： 晴時多雲 Partly Cloudy
5/3（SUN）： 晴時多雲 Partly Cloudy

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

本週壓力集中在工作與責任。外部要求提高，節奏變快，而且要求實際成果，形成巨大壓力。容易面臨期限壓力或資源限制，需要在效率與穩定之間取得平衡。人際方面偏務實，情感表達較少。財務屬於保守運作。建議維持既有節奏，不被外部急躁氛圍影響，穩定推進比快速反應更有利。

本週開運色：褐、墨綠

4/26（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/27（MON）：晴 Sunny
4/28（TUE）：晴 Sunny
4/29（WED）：暴雨 Rainy
 4/30（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
5/1（FRI）：晴 Sunny
5/2（SAT）：晴 Sunny
5/3（SUN）：晴 Sunny

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

思維與創新能力明顯提升，適合提出新觀點或突破既有框架。資訊交流機會多，有助於擴展視野。人際方面偏理性互動。財務需避免過度理想化。建議將創意轉化為具體步驟，才能真正產生影響力。

本週開運色：褐、墨綠

4/26（SUN）：陰 Cloudy
4/27（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/28（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/29（WED）：晴 Sunny
4/30（THU）：晴 Sunny
5/1（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
5/2（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
5/3（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

本週感受力強，但也容易混亂，判斷容易受到情緒或想像影響。在財務上需格外謹慎，避免過度理想化的決策。工作上適合創意與靈感相關領域，但不利高壓與高精準度任務。人際方面容易出現誤解或期待落差。建議建立清晰具體的界線，才能降低衝突風險。

本週開運色：綠、黃

4/26（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/27（MON）：陰 Cloudy
4/28（TUE）：陰 Cloudy
4/29（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
4/30（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
5/1（FRI）：晴 Sunny
5/2（SAT）：晴 Sunny
5/3（SUN）：晴 Sunny

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