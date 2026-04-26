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三千僧俗齊聚屏東　台灣佛教總會理事長交接見證法脈傳承

▲台灣佛教總會新任理事長會常大法師。(圖/台灣佛教總會提供)。

▲台灣佛教總會新任理事長會常大法師。(圖/台灣佛教總會提供)。

記者陳崑福／屏東報導

台灣佛教總會25日於屏東舉行理事長交接，逾三千名來自19國僧俗共襄盛舉，現場莊嚴隆重。新任會常大法師與宏安長老尼完成印信交接，象徵法脈延續與世代承擔，並揭示未來推動僧伽照護與祈和平願景，展現台灣佛教邁向國際與深化社會關懷的重要里程碑。
▲台灣佛教總會新任理事長會常大法師。(圖/台灣佛教總會提供)。

▲台灣佛教總會新任理事長會常大法師。(圖/台灣佛教總會提供)。

▲台灣佛教總會新任理事長會常大法師。(圖/台灣佛教總會提供)。

台灣佛教總會第25、26屆理事長交接暨第26屆理監事就職典禮，25日於屏東全球佛教聯合會館隆重舉行，由新任理事長會常大法師與前任理事長暨現任名譽理事長宏安長老尼完成印信交接，並同步頒發理、監事聘書，象徵組織薪火相傳、穩健邁向新局。典禮吸引來自全球19個國家、逾三千位僧侶與信眾共襄盛舉，海內外佛教界代表齊聚一堂，場面莊嚴隆重、法喜充滿。

本次典禮貴賓雲集，包括內政部宗教及禮制司司長林振祿、中國佛教會理事長心茂大和尚，以及教界諸山長老、全國各地佛教會理事長與理監事成員等均到場祝賀；同時結合各宗教團體與社會各界代表共同參與，展現台灣宗教界團結和合、積極邁向國際的重要里程碑。

典禮依循佛教傳統儀軌進行，包含唱三寶歌、印信交接、會旗交接、頒發當選證書與聘書、會旗進場及貴賓致贈賀禮等程序，整體流程莊嚴有序。與會大眾在肅穆氛圍中同霑法喜，不僅展現佛教儀典深厚的文化底蘊，也呈現宗教盛會兼具莊重與溫度的精神內涵。總統賴清德、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰亦致賀電祝賀，彰顯政府對宗教發展的重視與肯定。

得一提的是，曾於斯里蘭卡電影《悉達多太子》中飾演佛陀太子的印度演員加甘·馬利克（Gagan Malik）亦親臨現場。他曾榮獲聯合國世界佛教電影節最佳男演員獎，並表示該角色深刻影響其人生觀，進而投入佛教弘法與公益行動，致力將服務他人的理念推廣至國際社會與下一世代。

宏安長老尼致詞時表示，交棒之際深感感恩與欣慰，並肯定會常大法師才德兼備，未來必能承先啟後，持續帶領台灣佛教總會精進發展。她亦感謝秘書長見引法師及歷屆理事長與全體理監事長年付出，讓會務穩健推展，並祝福大眾福慧增長、六時吉祥。

新任理事長會常大法師為現任元亨寺台北講堂監院，畢業於福嚴佛學研究所，曾任教於福嚴佛學院與新竹壹同女眾佛學院。其因人生際遇感悟生死而發心出家，長年致力於佛法弘揚、僧伽照護與影像弘法人才培育。他於致詞中表示，祈願世界和平是全人類共同的期盼，更是宗教界一致努力的方向。適逢台灣佛教總會創會80週年，將串聯全台宗教界於北、中、南舉辦「靜心、敬老、祈和平護國大法會」，期許從自心出發、由台灣啟航，凝聚善念，為世界注入祥和能量。

會常大法師並指出，未來將積極推動全台僧伽照護網絡，整合醫療與長照資源，讓修行者無後顧之憂，安心弘法利生，進而為社會創造更多正向影響力。

林振祿司長致詞表示，能代表內政部部長劉世芳出席盛會深感榮幸。此次典禮匯聚國際佛教代表，充分展現台灣宗教多元包容與國際連結的能量。他指出，理事長交接象徵責任承擔與使命延續，期許新任理事長持續引領佛教界發揮智慧與慈悲，為社會注入安定力量，並肯定佛教長期在公益慈善及社會教育領域的深厚貢獻。

台灣佛教總會此次盛會，不僅彰顯宗教團體的組織能量與文化底蘊，更透過跨國交流與世代傳承，持續深化台灣佛教於國際舞台的影響力，為社會帶來安定、祥和與正向的精神力量。

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