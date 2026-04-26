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獨／台灣斷層活動被低估90%　學者：發生地震機率需調整

▲▼台大地質系碩士生何安與跨國團隊，發現侵蝕與沉積將大幅改寫由海階地形所估算的斷層活動狀況，榮登國際頂尖期刊。圖為小琉球海階地形。（圖／何安提供）

▲台大團隊發現，台灣部分區域斷層活動速率可能被嚴重低估超過9成。圖為小琉球海階地形。（圖／何安提供）

記者許敏溶／台北報導

台大最新研究發現，過去利用海階地形計算的「活動斷層抬升速率」可能存在嚴重誤差，台灣部分區域斷層活動速率可能被嚴重低估超過9成。學者指出，上述研究對「台灣地震模型（TEM）」的斷層發生地震機率會有影響，對活動速率較慢或周期較長的斷層，破裂機率可能需要修正，像是嶺頂斷層，但對於米崙斷層這類活動速率極快的斷層則影響不大。

台大地質系碩士生何安等人組成跨國研究團隊，發現侵蝕與沉積將大幅改寫由海階地形所估算的斷層活動性。他們針對地表侵蝕與沉積作用造成的「均衡調整作用」（SIA作用）進行研究，發現SIA作用驚人，12萬年來因山脈侵蝕所減少的荷重，可造成花東海岸抬升超過200公尺，反之因沉積作用增加地殼荷重，可能壓迫西南海岸下沉超過70公尺。

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何安指出，研究顯示，過去利用海階地形計算的「活動斷層抬升速率」可能存在嚴重誤差，像是在花東海岸等侵蝕強烈、地殼因減重而彈升的地區，從海階上看到的抬升量，有一大部分可能是SIA作用造成，若忽略就會高估斷層活動速率。

同樣的，何安表示，在西南海岸等快速沉積的地區，因為地殼被厚重的泥沙壓下去了，部分斷層所貢獻的地殼抬升將會被抵銷，若忽略SIA作用，這些區域的海域或沿海斷層活動速率甚至可能會被嚴重低估超過90%！這也代表這些斷層的活動劇烈程度可能遠超乎過去認知，顯著影響該區域之地震危害評估。

▲▼台大地質系碩士生何安與跨國團隊，發現侵蝕與沉積將大幅改寫由海階地形所估算的斷層活動狀況，榮登國際頂尖期刊。圖為東北角海階地形。（圖／何安提供）

▲▼台大團隊發現，台灣部分區域斷層活動速率可能被嚴重低估超過9成。上圖為東北角海階地形。下圖為花東海階地形。（圖／何安提供）

▲▼台大地質系碩士生何安與跨國團隊，發現侵蝕與沉積將大幅改寫由海階地形所估算的斷層活動狀況，榮登國際頂尖期刊。圖為花東海階地形。（圖／何安提供）

台大地質系副教授王昱指出，這是對於國內外相關地殼抬升速率研究都很重要的研究成果，讓我們可以從不同的角度解釋世界各個造山帶周邊的海岸垂直速率的分布與變化。這代表學界過往對於台灣東部與西部的海岸長期抬升速率計算需要考慮更多的因子，僅依據海岸長期抬升的速率去推估未來地震頻率，可能會有明顯誤差。

2012年成立的台灣地震模型計畫（TEM），發布台灣超過40條斷層帶的地震危害圖，例如米崙斷層未來20年出現規模6.6以上地震的機率高達57%，未來50年機率甚至飆升至88%。

身為TEM成員的王昱表示，研究團隊未來會參考這個研究成果，對部分臨海與近海的活動構造長期運動速率，進行更進一步的再評估，對活動速率極快的斷層，破裂周期影響可能比較小，像是花蓮的米崙斷層，但對活動速率較慢或周期較長的斷層，破裂的機率可能需要修正，像是花蓮的嶺頂斷層。

▲▼台灣地震模型計畫(TEM)公布的未來20、50年孕震構造未來發震機率與分布。（圖／摘自TEM）

▲受台大團隊研究成果影響，TEM未來將調整斷層孕震構造的未來發震機率。（圖／摘自TEM）

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