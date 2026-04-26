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同事滑手機又聊天！她見「主管反應」錯愕　網點出關鍵

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO發現同事上班都在滑手機。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文吐露職場心聲，表示辦公室有幾位同事上班時經常滑手機、聊天甚至開團購，主管卻視而不見，有時甚至還會加入閒聊。相較於自己習慣先將工作完成才放鬆，讓她開始懷疑認真做事的意義。貼文曝光後，引起網友討論。

她曝同事悠哉上班日常

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這名女網友在Dcard上，以「同事上班一直滑手機、聊天，結果主管也不管，是我太認真嗎？」為標題發文。原PO表示，辦公室裡，有幾位同事總會滑手機、聊天，還會揪團訂飲料、討論劇。雖然同事們還是有在做事，但都是以一種「慢慢做也會完成」的節奏進行。

認真反成異類？

原PO接著提到，自己是屬於會先把事情處理完才敢放鬆的性格，因此看到同事們的工作態度感到相當不習慣。但最讓她困惑的是，主管對此不僅完全沒意見，有時甚至還會加入一起聊天，這讓她開始懷疑自己是不是太過緊繃，甚至懷疑「看起來輕鬆」是否才是現在比較被接受的工作方式？畢竟同事看起來不但沒被扣分，人際關係還更好，她也開始懷疑，自己認真做事到底在幹嘛？

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「別人就是能完成工作啊，管好你自己」、「人家有工作做完就好了啊，怎麼做完是別人的事」、「他沒拖到工作的話，想怎樣應該都不干別人的事，尤其是如果主管沒意見，你急什麼」、「這主管超好欸，事情有做好就好了啊，何必管那麼多呢」。也有網友說，「可能那邊工作氛圍就是這樣，不要這麼習慣奴」、「不要那麼奴，如果可以輕鬆來，就輕鬆處理」。

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