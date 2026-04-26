專訪／「鄭麗文路線」是什麼？　張榮恭曝1目標、2要件、3途徑

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專訪／國民黨確立「鄭麗文路線」　張榮恭曝1目標、2要件、3途徑

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）日前會面。（圖／翻攝新華社）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文訪中見中共中央總書記習近平日前落幕，鄭麗文自評國民黨兩岸「鄭麗文路線」已然成形，更稱此路線在藍營內部取得壓倒性支持。國民黨副主席張榮恭接受訪問時指出，鄭麗文路線可用「一個目標、兩項要件、三條途徑來歸納」，一個目標是「和平興台」，兩項要件為民族認同與政治互信，三條途徑則是和陸親美、國共互動、兩岸交融，總體而言，用反對台獨來避戰，用九二共識來謀和，兩岸關係就能和平發展。

張榮恭指出，國民黨過去在兩岸關係上有馬英九路線（不統不獨不武），是因為馬不僅是總統，同時也兼任黨主席，主導國政和黨務，在馬之前，連戰雖在野，但突破歷史，實現國共兩黨正式和解，也有連戰路線之稱。其後數位國民黨主席，都是在野身份，因此便沒有所謂某某某路線之稱，如今鄭麗文雖然仍然是在野黨主席，但卻有形成自己的路線之勢，這不能不說是因為鄭麗文的兩岸路線顯明獨特，更反映了兩岸關係的良寙，攸關台灣的生存與發展，因此「鄭習會」才會受到國際社會矚目。

▲▼國民黨副主席張榮恭針對鄭習會情況介紹。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨副主席張榮恭。（圖／記者鄭佩玟攝）

對於鄭麗文自評「鄭麗文路線大成功」，張榮恭表示，此路線未來將會不斷完善，目前可用一個目標、兩項要件、三條途徑來歸納。一個目標是「和平興台」，民進黨在兩岸路線的自我定位是「抗中保台」，但實際上，抗中不僅保不了台，還會滅亡。大陸的GDP是台灣的二十多倍。兩岸軍事力量落差過大，台灣不可能和大陸進行軍事對決，必須尋求和平。而這種和平，並非賴清德所謂低頭握手，是根據中華民國憲法的一個中國主旨，以及兩岸條例規範的兩岸不是國與國關係來進行。

張榮恭強調，台灣不只是需要保，更需要「興旺」，只有和平才能帶來紅利，讓台灣興旺。全世界沒有一個國家或地區不重視對大陸的經貿關係，用意都是為了提升民生經濟。民進黨政府若圖例外，必然對台不利。讓人民安居樂業應是所有從政者的最高價值，鄭麗文路線的目標就是「和平興台」。

至於鄭麗文路線的兩項要件，張榮恭說，是民族認同與政治互信，鄭麗文在競選黨主席時就多次提倡台灣人也是中國人的概念，這在黨內非常難得，甚至馬英九在八年執政期間，也未曾宣揚台灣人、中國人的雙重認同，是直到卸任後才大方表明中國人認同。張榮恭認為，「中國人」一詞，無關戶籍或國籍，而是從中華民族的立場而言，例如兩蔣都反共，但也都自命中國人，前總統李登輝在位12年，全程都以中國人自居，更提出「中國人幫助中國人」。

張榮恭表示，台灣唯有堅定民族認同，才有條件要求陸方兌現「中國人不打中國人」的承諾！「鄭習會」上習近平也重申「中國人不打中國人。」因此，民族認同是兩岸人民和諧相處的要件之一；另一要件「政治互信」指的是堅持九二共識，反對台獨。鄭麗文去年11月回覆習近平賀電時指出，「1992年海峽兩岸達成各自以口頭聲明方式表達堅持一個中國原則的共識。」這就是原汁原味的九二共識，其精髓是求同存異，同者，一個中國原則，異者，一個中國涵義，進而擱置爭議，務實協商。

「反對台獨則是遵循憲法的必然。」張榮恭認為，在憲法和法律裡，根本沒有台獨的空間，若非要搞台獨，唯有修改憲法，但美國絕對不會允許，因為法理台獨一定會招來兩岸戰爭，如果企圖藉中華民國的殼來將台獨上市，則又違反現行的一中憲法，當民進黨不遵憲行憲，國民黨就必須負起維護一中憲法的責任。總結而言，「台灣必須避戰謀和。用反對台獨來避戰，用九二共識來謀和，兩岸關係就能和平發展。」

張榮恭說明三條途徑，和陸親美、國共互動、兩岸交融。和陸親美是國民黨在美中競合中的自主性立場，親美的政治目的主要是為了台灣安全，然而，若兩岸危機不解，再怎麼親美都無法保證台灣的生存與發展，因此和陸就成為當前首務，當兩岸能夠和解、和平，美方將不愁被兩岸戰爭拖下水，那麼台美關係只會更加順暢。

其次，張榮恭指出，國共互動是兩岸關係和平發展的中流砥柱，官方對官方、黨對黨，相輔相成。當國民黨在野時，如果民進黨政府能和大陸溝通協商，國民黨在兩岸關係上其實空間很小。正是因為民進黨政府造成兩會機制停擺，台海動盪，國共互動才更顯重要，才能保住和平的希望，「鄭習會」後，中共中央台辦授權宣布十項措施的第一項「探索建立國共兩黨常態化溝通機制」，就是為了給和平留下生機。

最後，張榮恭表示，兩岸交融是兩岸和平、共同發展的堅實基礎，透過交流，才能促使兩岸人民和諧相處，透過融合，才能構建兩岸雙方利益與共，這就有待持續推動鄭麗文向習近平說的兩岸關係和平發展制度化，達成和平框架，只要看看馬政府時期兩岸簽署的23項協議，現在民進黨政府仍在維持，這就是制度化，「當兩岸官方協議越多，和平就越有保障，這是再簡單也不過了的道理。」

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