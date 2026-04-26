台北懸日周四起忠孝東路登場　峨眉街下周再接力

▲台北忠孝西路再現懸日美景。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者周湘芸／台北報導

「懸日」是指太陽在升起或落下時，恰好出現在兩側高樓林立的街道底端的景象。中央氣象署預告，周四（4月30日）至周六（5月2日）台北市忠孝東西路將可見懸日美景，緊接於5月3日至5日也將於台北市峨眉街出現。

根據氣象署2026年懸日預報，周四傍晚5時56分至6時16分、周五傍晚5時53分至6時13分、周六傍晚5時50分至6時10分於台北市忠孝東西路（新生高架以西） 將可見懸日美景，夕陽將逐日較前一日早3分鐘運行到達街道的中心，其仰角亦較前一日稍高。

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根據氣象署預報，緊接於5月3日傍晚5時57分至6時17分、5月4日傍晚5時55分至6時15分、5月5日傍晚5時52分至6時12分於台北市峨眉街（西寧南路以西）也可見懸日美景，夕陽將逐日較前一日早2至3分鐘運行到達街道的中心，其仰角亦較前一日稍高。

氣象署表示，夕陽在每日預報的中位時間到達街心位置，在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。而夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點有些微差異。

根據氣象署預報，下一次可見懸日美景時間為8月7日至8月12日，同樣位於台北市峨眉街及忠孝東西路。

另外，氣象署提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。民眾在街道觀賞懸日時，也要注意交通秩序的維持和自身的交通安全。