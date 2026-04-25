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國際扶輪3502地區攜手中庄休閒農業發展協會　打造桃園示範農場基地

▲國際扶輪3502地區捐贈經費，打造桃園示範農場基地推動無毒農業

▲一起攜手打造桃園示範農場基地。（圖／記者楊淑媛攝，下同）

記者楊淑媛／桃園報導

國際扶輪3502地區八德耀德扶輪社，集結地區總監張玉斌團隊與第十二分區友社資源，透過全球獎助金挹注，與「桃園市大溪中庄休閒農業發展協會」深度合作，打造桃園示範農場基地，推動無毒農業，25日由居中促成該合作計劃的市議員李柏坊、張碩芳見証，於基地舉行捐贈暨揭牌儀式。

▲國際扶輪3502地區捐贈經費，打造桃園示範農場基地推動無毒農業

▲市議員李柏坊（右）、張碩芳力促桃園示範農場基地，推動無毒農業。（圖／記者楊淑媛攝）

國際扶輪 3502地區總監張玉斌指出，桃園示範農場基地位在大溪中庄休閒農業區內，而大溪區因石門水庫擁有好山好水，扶輪人透過全球獎助金挹注，在專案顧問李文權博士指導下，合力推動無毒農業(友善耕作、有機農業)，期追求健康、生態永續與農業經營的平衡。

張玉斌感謝居間促成該項計劃的市議員李柏坊、張碩芳，讓因扶輪經費的挹注，農友更能專注於友善耕作，對未來發展農業觀光有很大幫助。市議員李柏坊說：台灣的農業近年來，吹起健康養生風，來大溪觀光「賺健康」同時，期許因越來越多農民改走無毒、有機甚至自然農法栽培，讓更多的農產品能讓民眾在大溪「吃健康」！

▲國際扶輪3502地區捐贈經費，打造桃園示範農場基地推動無毒農業

市議員張碩芳透露，居間促成國際扶輪和中庄休閒農業發展協會合作的動機很簡單，就是幼兒非常愛吃草莓和玉米，而我只是以一個愛孩子的母親，希望孩子吃到以友善農法種出來的健康農產品，讓孩子更健康。

桃園市大溪中庄休閒農業發展協會表示，該會多年來積極爭取大溪中庄休閒農業區成立，本(4)月中旬正式獲得農業部公告劃定，成為桃園市第13個休閒農業區。中庄休區總面積逾471公頃，擁有中庄調整池與大漢溪水域環境，結合「水」資源景觀與「綠」韭產業特色，具備良好交通條件並極具觀光發展潛力。

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