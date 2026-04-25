　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025 日本世界年度夫人、先生台灣區賽事開跑：打破年齡框架讓美與自信綻放

▲▼ 2025 日本世界年度夫人、先生台灣區賽事開跑：超跑助陣、環保手撕剪綵 展現不凡行動美 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 2025 日本世界年度夫人、先生台灣區賽事開跑。（圖／記者翁伊森攝）

備受國際矚目的「2025 日本世界年度夫人、先生（Mrs. & Mr. of the Year）」台灣區賽事，今(25)日於嘉義知名美學地標「佐登妮絲城堡」盛大舉行開幕與剪綵儀式。本屆活動匯聚了來自美妝、健康與產業界的重量級領袖共同主辦，致力於推廣「跨越年齡、自信綻放」的精神，為全台灣帶來一場視覺與心靈的雙重盛宴。

▲▼ 2025 日本世界年度夫人、先生台灣區賽事開跑：超跑助陣、環保手撕剪綵 展現不凡行動美 。（圖／記者翁伊森攝）

本次大會陣容堅強，由佐登妮絲集團副董事長陳政治、美與健康身心靈協會理事長暨亮兔菈菈企業董事長徐郁善，以及活動主席——台灣美髮美容化妝品產業全國聯合會理事長許安毅攜手合作辦理。

▲▼ 2025 日本世界年度夫人、先生台灣區賽事開跑：超跑助陣、環保手撕剪綵 展現不凡行動美 。（圖／記者翁伊森攝）

佐登妮絲集團副董事長陳政治在開幕致詞中表示，城堡代表著優雅與自信，這與大會推崇的「行動美（Action Beauty）」精神不謀而合。他分享在日本觀賽時的感動，看見高齡 92 歲的長者與對抗病痛的參賽者依然在舞台上展現耀眼光采，這正是企業支持此活動的初衷。

▲▼ 2025 日本世界年度夫人、先生台灣區賽事開跑：超跑助陣、環保手撕剪綵 展現不凡行動美 。（圖／記者翁伊森攝）

大會主席徐郁善理事長則指出，本賽事不僅是外在的選美，更是一場關於自信、力量與世界和平的傳遞。自 2023 年引進台灣以來，這項賽事已協助眾多參賽者找回自我價值。

▲▼ 2025 日本世界年度夫人、先生台灣區賽事開跑：超跑助陣、環保手撕剪綵 展現不凡行動美 。（圖／記者翁伊森攝）

許安毅則分享了他在日本觀賽時的震撼經歷。他提及，曾見證一位高齡 92 歲的參賽者在舞台上優雅展現自我，更有一位癌症末期病患，因參賽找回對生活的目標與希望，至今依然保持良好的健康狀態。

▲▼ 2025 日本世界年度夫人、先生台灣區賽事開跑：超跑助陣、環保手撕剪綵 展現不凡行動美 。（圖／記者翁伊森攝）

「2025 日本世界年度夫人、先生」台灣區總決賽現已正式啟動籌備，本屆賽事的核心精神在於「跨越年齡，活出精彩」特別強調各年齡層民眾的參與，鼓勵大家打破年齡框架，勇敢追求精彩人生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
437 1 8632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
GPT神咒語瘋傳！秒測「命定髮型」
伊朗拒絕美方極端要求　排除直接談判第二輪接觸恐破局
快訊／搶北市銀行！男羈押禁見
超商飯糰「完美拆法」不沾手爽吃！日網PO教學片狂吸870萬觀
長輩喊「感冒逼汗就好了」！醫驚揭5種人是大忌
下波降雨「全台濕答答」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2025 日本世界年度夫人、先生台灣區賽事開跑：打破年齡框架讓美與自信綻放

太麻里警化身音樂志工　以歌聲推廣反詐騙觀念

成功警強化交通勤務　巡邏車定點守望守護用路安全

台南模範勞工第二場表揚登場　179人獲獎展現職人精神

東專創意商品設計科畢展《什麼東東》登場　展現多元設計能量

新生國小美術班畢展登場　《藝享樂園》展現童趣創作能量

台南新市國中小美術班畢業展登場　248件作品綻放青春創意

台東推青年海外圓夢成長營　行前培訓助學子拓展國際視野

鐵人三項賽事湧入人潮！台東警加強疏導　維護交通順暢

「台東香草」品牌正式亮相　結合風土與療癒打造香氛經濟

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中信銀搶匪現身！身穿短褲、雨鞋　警方上銬戒護帶出

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

賴清德赴女警陳芊雯靈堂上香　劉世芳：家屬表達要有個真相

太扯！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」　埤頭法主聯誼會道歉

2025 日本世界年度夫人、先生台灣區賽事開跑：打破年齡框架讓美與自信綻放

太麻里警化身音樂志工　以歌聲推廣反詐騙觀念

成功警強化交通勤務　巡邏車定點守望守護用路安全

台南模範勞工第二場表揚登場　179人獲獎展現職人精神

東專創意商品設計科畢展《什麼東東》登場　展現多元設計能量

新生國小美術班畢展登場　《藝享樂園》展現童趣創作能量

台南新市國中小美術班畢業展登場　248件作品綻放青春創意

台東推青年海外圓夢成長營　行前培訓助學子拓展國際視野

鐵人三項賽事湧入人潮！台東警加強疏導　維護交通順暢

「台東香草」品牌正式亮相　結合風土與療癒打造香氛經濟

2025 日本世界年度夫人、先生台灣區賽事開跑：打破年齡框架讓美與自信綻放

伊朗拒絕美方極端要求　排除直接談判第二輪接觸恐流局

快訊／新竹轎車突「衝上人行道」猛撞路樹　駕駛受困無呼吸心跳

福斯推出全新「全混合動力系統」！Golf＆T-Roc第4季率先搭載開賣

奇觀！CBA四川男籃「跨季47連敗」　本季42戰全敗史上最慘

快訊／德撲冠軍欠700萬搶中信銀！北院裁定羈押禁見

超商飯糰「完美拆法」不沾手爽吃！日網PO教學片狂吸870萬觀看

總被負能量拖垮？面對「消耗型朋友」先學會3招自保

雨要停了！明起陽光露臉「連熱3天」飆32度　下波雨彈開炸時間曝

快訊／屏東大貨車轉彎碰撞機車　33歲騎士重傷送醫

【半夜一看心融化❤】家裡貓咪竟默默陪在嬰兒旁照顧他QQ

地方熱門新聞

控檢舉達人害跨越雙黃線！他申訴成功掀論戰

長期照顧特別扣除額提高為18萬元

花蓮分署空拍動產　3貨車1挖土機4/28來搶標

台南移工之光！楊國俊獲全國模範移工從基層到技術人才寫下典範

清晨驚傳火警！東區老舊住宅電風扇起火南消迅速撲滅

把愛變成行動！台南市庇護列車啟動走訪工場挺身障就業

台南市勞退宣導第2場登場結合移工留才政策助企業一次掌握

淡江大橋健行破10萬人次　人潮擠爆

打造志工韌性！南消辦聯繫會報暨園藝療癒訓練強化防災推廣能量

台南安平開台天后宮迎媽祖回鑾遶境40餘頂神轎齊聚漁光島

局長變網紅！嘉義市警局POV反詐短片爆紅

花蓮吉安桶裝瓦斯補助開跑　每戶最高646元

雙美同行！蕭美琴、王美惠現身嘉義北門車站

2026科普行動書車啟航　結合AI打造閱讀新體驗

更多熱門

相關新聞

台灣拳擊手李勝達　日本拳賽KO勝出

台灣拳擊手李勝達　日本拳賽KO勝出

台灣職業拳擊手李勝達3月29日，於日本舉辦的「GNITE by MUGEN vol.3-拳擊大賽、第三場第二局KO泰國選手，取得勝利。消息傳回台灣，李勝達的父親、桃園青創會前理事李丁福以「鐵拳下的溫情」為題，述說一位父親眼中孩子的拳擊之路「無比艱辛」，但家人永遠是其最堅強的靠山。

張育成、啦啦隊躍上經典賽宣傳片！

張育成、啦啦隊躍上經典賽宣傳片！

92歲阿嬤打《鐵拳8》奪冠！網友跪了：比年輕人還強

92歲阿嬤打《鐵拳8》奪冠！網友跪了：比年輕人還強

《英雄聯盟》MSI告訴我們的9件事

《英雄聯盟》MSI告訴我們的9件事

關鍵字：

年度夫人日本賽事台灣賽區跨年齡自信綻放

讀者迴響

熱門新聞

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

顧立雄剛震怒完！陸軍學員遭教官連開8槍

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

凌晨3點「常莫名醒來」並非失眠！科學家：醒來別滑手機

欠7百萬才搶銀行　他落網喊：想看小孩

約完砲下體冒凸點！他就醫才知「一炮雙響」

正妹潑水節「遭射迷姦藥」逆轉！驗血無GHB

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

台語歌王緊急入院動刀　龍千玉心碎發聲

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

聯電紀念品「史努比口袋保溫瓶」4／29開領　全台30兌換點一次看

外公去世！《21世紀》2演員趕到靈堂　IU感動：朋友就你們兩個來⋯

《浪姐7》范瑋琪組墊底竟全員晉級　陸網開轟

哪個國家「不會想去第二次？」　一票選它

更多

最夯影音

更多
闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈
40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面