2025 日本世界年度夫人、先生台灣區賽事開跑：打破年齡框架讓美與自信綻放

▲▼ 2025 日本世界年度夫人、先生台灣區賽事開跑。（圖／記者翁伊森攝）

備受國際矚目的「2025 日本世界年度夫人、先生（Mrs. & Mr. of the Year）」台灣區賽事，今(25)日於嘉義知名美學地標「佐登妮絲城堡」盛大舉行開幕與剪綵儀式。本屆活動匯聚了來自美妝、健康與產業界的重量級領袖共同主辦，致力於推廣「跨越年齡、自信綻放」的精神，為全台灣帶來一場視覺與心靈的雙重盛宴。

本次大會陣容堅強，由佐登妮絲集團副董事長陳政治、美與健康身心靈協會理事長暨亮兔菈菈企業董事長徐郁善，以及活動主席——台灣美髮美容化妝品產業全國聯合會理事長許安毅攜手合作辦理。

佐登妮絲集團副董事長陳政治在開幕致詞中表示，城堡代表著優雅與自信，這與大會推崇的「行動美（Action Beauty）」精神不謀而合。他分享在日本觀賽時的感動，看見高齡 92 歲的長者與對抗病痛的參賽者依然在舞台上展現耀眼光采，這正是企業支持此活動的初衷。

大會主席徐郁善理事長則指出，本賽事不僅是外在的選美，更是一場關於自信、力量與世界和平的傳遞。自 2023 年引進台灣以來，這項賽事已協助眾多參賽者找回自我價值。

許安毅則分享了他在日本觀賽時的震撼經歷。他提及，曾見證一位高齡 92 歲的參賽者在舞台上優雅展現自我，更有一位癌症末期病患，因參賽找回對生活的目標與希望，至今依然保持良好的健康狀態。

「2025 日本世界年度夫人、先生」台灣區總決賽現已正式啟動籌備，本屆賽事的核心精神在於「跨越年齡，活出精彩」特別強調各年齡層民眾的參與，鼓勵大家打破年齡框架，勇敢追求精彩人生。