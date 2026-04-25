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邱垂正：國民黨要了解「中華民族偉大復興」就是要完成統一

▲▼立法院內政委員會,陸委會主委邱垂正,李貞秀。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱垂正25日表示，習近平掌權後強調自身「歷史任務」，要完成「中華民族偉大復興」，他希望國民黨的朋友了解，「解決台灣問題，完成中國統一」，就是偉大復興的必要條件，「他就是要解決台灣問題，但是有人卻去唱和他？」

邱垂正上午出席「安倍政經塾」開塾式並發表演講，他提到，習近平掌權的13年來，中國大陸內部發生巨大改變，出現了一些「極端發展」，令對台政策更加沒有空間，「以前還算務實，有兩岸各自爭議的空間，現在都沒有了。」

邱垂正指出，習近平主政以來有三個極端的發展，不僅改變了中國政權的本質，也牽動了兩岸關係的發展，首先是權力結構，習近平跟他的前輩不太一樣，鄧、江、胡的權力結構是屬於「集體領導」，但是習近平主政期間，中共的權力結構從「集體領導」轉變到「集中領導」，又轉變到「定於一尊」，「習核心」貫穿全黨，這種權力結構的改變，也影響了決策品質、決策模式。

邱垂正說，再來是整肅常態化與制度化，習近平上任後以反腐作為起點，透過八項規定、打虎拍蠅建立威信，初期被認為展現改革魄力，但13年下來，越打越兇，從各類被查處、處分人數累計高達數百萬，到中管幹部已有400多人落馬，都顯示這不只是反腐，更兼具政治整肅功能，尤其到了二十大後，傳統派系色彩幾乎消失，只剩下「習派」，形成高度集中且同質化的權力格局。

邱垂正提到，整肅也延伸至軍方，從2015年軍改以來，整頓對象從江、胡時代舊部，一路擴及習近平任內提拔的高層，近年甚至國防系統、火箭軍與軍委系統都傳出高層遭清理。這種整肅力度往往讓人聯想到毛澤東時代的政治運動，也顯示整肅不只針對政敵，連自己人也未必安全，形成高度緊繃的政治氛圍。

邱垂正說，可以看到，習近平連自己的親信都要整肅，「最近國民黨主席去中國大陸，附和他們的敘事，『和平要躺平，還依靠習近平』，你覺得他這種人是可以依靠的嗎？」

邱垂正指出，第二個極端發展，是發動狂熱民族主義，一般來說，民族主義往往是在國家遭受入侵時，被動員作為防衛自身的愛國力量，但中共從2018年修憲、延長國家主席任期開始，就主動發動狂熱民族主義，把愛國心提升成關鍵意識形態，透過教育、宣傳持續灌輸，使民族主義在中國大陸社會高漲。

邱垂正提到，民族主義高漲若走向極端，往往容易導向對外衝突。19世紀歐洲民族主義高漲，就是各國為民族國家、王權與國家利益走向戰爭的例子。如今地緣政治風險上升，其中一項因素就是狂熱民族主義。

▼中共總書記習近平。（圖／路透社）

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

邱垂正說，列寧曾說「民族主義的最高形式就是對外侵略的帝國主義」，產物包括軍武霸權、戰狼外交、舉國體制等，也帶來南海軍事化、台海風險升高，以及第一島鏈周邊緊張局勢。

邱垂正指出，中國「戰狼外交」並非傳統外交官以柔和方式維護國家利益，而是首先滿足國內政治需求與民族主義需要，因此才會出現帶有威脅性的外交言論。

邱垂正提到，至於「舉國體制」，北京相信透過黨國體制加民族主義，可以集中力量辦大事，這種高度民族主義本質上並不理性，也偏離正常發展邏輯，甚至對中國經濟帶來負面影響，例如在追求安全之下制定一系列國安法律，反而與經濟發展邏輯相衝突。

邱垂正指出，第三個極端發展，則是習近平強調自身的「歷史任務」，很少有領導人把執政正當性建立在未來歷史使命，而不是當前政績上，習近平強調支持他的理由，是要完成「中華民族偉大復興」，並為此設定一連串重要時間節點。

邱垂正提到，例如2021年建黨百年，提出全面建成小康社會；再到2027年建軍百年，外界普遍關注北京是否在此之前完成對台軍事準備，因為相關軍事現代化目標，就是讓解放軍戰力、科技建軍能力與武器裝備進一步提升，也因此不少智庫認為2027年台海風險值得高度關注。

邱垂正說，還有2035年完成社會主義現代化、推進共同富裕，以及2049年建成現代化強國，都是習近平設定的歷史任務節點，其中2035年也被外界視為可能與習近平任期安排有關。

邱垂正說，這套歷史任務也與對台政策緊密連結，尤其2022年後，北京對台進一步進入強制性統一階段，軍機艦擾台常態化，對台施壓手段也更加多元，從封鎖思維到外交圍堵，各種強硬作法都可能出現。

邱垂正還說，國民黨的朋友要了解「中華民族偉大復興」的目標是什麼目標，其中一項必要條件，就是「解決台灣問題，完成中國統一」，這種時候還有人去唱和、呼應，實在令人非常不能理解。

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