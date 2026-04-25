台南模範勞工第二場表揚登場　179人獲獎展現職人精神

▲台南市模範勞工第二場表揚活動於關子嶺盛大舉行。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接五一勞動節，台南市勞工局25日上午於關子嶺勞工育樂中心舉辦第二場模範勞工表揚活動，現場表揚179名模範勞工、34個勞資關係和諧優良事業單位、36個簽訂團體協約單位，以及15位身心障礙者職場楷模、6個進用身障者績優單位與5位移工楷模，場面隆重熱烈，展現台南多元且堅韌的勞動力量。

勞工局長王鑫基代表市長致詞表示，每一位模範勞工的誕生都來自長期努力與付出，能獲此殊榮實屬不易，期盼得獎者持續傳承經驗，為台南產業發展注入更多動能，共同打造城市競爭力。

本次活動也特別表揚5位移工楷模，包括來自製造業與家庭照護領域的優秀代表，肯定其在產業與社會中的重要貢獻。王鑫基指出，市府將持續營造友善多元職場環境，讓移工朋友在安心工作之餘，也能感受到城市的尊重與溫暖。

表揚典禮中，「身心障礙者職場楷模」的生命故事更是感動全場。林昭坤先生因車禍導致脊髓受損，卻未向命運低頭，不僅曾代表國家出賽成為身障桌球國手，更投入無障礙環境推動，長期擔任相關委員，並身兼講師與作家，以行動影響更多人，實踐「生命影響生命」的理念。

另一位楷模黃錦龍先生，任職於新化國中，身兼照顧視障母親的責任，曾歷經求職困境，但透過職業重建進入校園服務後，從警衛做起，憑藉努力學習與職務再設計輔助，成功轉任工友並精進水電技能，從門外漢成為修繕達人，展現堅韌不拔的生命力。

活動現場貴賓雲集，包括立委謝龍介、賴惠員服務團隊、陳亭妃服務團隊，以及多位議員與工會代表出席祝賀，共同見證榮耀時刻。



王鑫基強調，表揚活動不僅是頒獎，更是讓社會看見勞動價值與尊嚴，每一位得獎者背後都有動人的奮鬥故事。透過這些典範的分享，期盼將職人精神傳承下去，凝聚城市力量，打造充滿希望的台南。