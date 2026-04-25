台南新市國中小美術班畢業展登場　248件作品綻放青春創意

▲新市國中小美術班畢業成果展於新港社地方文化館登場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



「穩步啟航．藝啟未來」新市區國中小美術藝才班畢業成果展，自4月25日起於新港社地方文化館盛大登場，展期長達7週，共展出48位畢業生、248件作品，涵蓋平面創作、陶藝與裝置藝術等多元形式，邀請市民走進展場，感受學生以藝術描繪的青春與未來。



本次展覽由新市國小率先展出，展期至5月24日，共有25位畢業生、129件作品；接續由新市國中於5月25日至6月14日展出23位畢業生、119件作品。作品內容豐富多元，從傳統繪畫到創新媒材應用，呈現學生長期藝術學習的成果與突破。



市長黃偉哲表示，新市區兼具歷史文化與現代發展，提供藝術教育良好養分。本次展覽不僅展現學生藝術實力，也透過創作回應自我成長與未來想像，讓觀者從作品中看見孩子們的情感與創意，進一步思考藝術與生活的連結。



教育局長鄭新輝指出，新市國小美術班已邁入第19屆，新市國中更累積28屆辦學成果，兩校學生在各項美術競賽中表現優異。在114學年度台南市學生美術比賽中，新市國小於平面設計、漫畫、繪畫及水墨等類別獲得第三名及佳作；新市國中亦在版畫、設計、水墨與西畫等項目名列前茅，其中多位學生更於全國賽獲得佳作肯定，成果亮眼。



新市國小校長李智賢表示，本屆展覽以「十拿九穩，藝無不勝—Good at Everything」為主題，展現學生四年學習成果。展覽亮點包含可穿戴式集體創作「動感紙箱人」、融合流行文化的創意扭蛋作品，以及結合AI與環境議題的「AI生成肖像」、「創藝樹屋」，展現學生在科技與藝術交會下的創意思維。



新市國中校長陳成煌指出，本屆以「藝號出口」為主題，透過「出口」意象延伸學生對未來的想像與人生選擇。展場以黑板塗鴉與氣球布置營造教室氛圍，並透過懸掛畫框象徵多元人生路徑，打造沉浸式藝術體驗。學生在教師引導下，從構想到媒材運用逐步建立個人風格，充分展現創作能量與自信。



教育局表示，本次展覽不僅是學習成果的呈現，更是學生邁向未來的重要起點，期盼透過藝術讓更多人看見孩子的潛力，也讓創意在城市中持續發芽。