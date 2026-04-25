太麻里警化身音樂志工　以歌聲推廣反詐騙觀念

▲太麻里警創意反詐宣導獲熱烈回響。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升民眾防詐意識並強化宣導成效，台東縣警察局大武分局太麻里所巡佐許東凱發揮個人專長，結合音樂創作與志工服務，以創新方式推動反詐騙宣導，期望透過輕鬆互動形式，讓防詐觀念更貼近民眾生活。

許東凱長期投入馬偕醫院志工服務已逾7年，秉持「以音樂傳遞溫暖」的理念，持續關懷社會。此次特別將反詐宣導與音樂結合，透過自彈自唱方式，將「不貪、不信、不點擊」等核心防詐觀念融入歌曲之中，以簡潔易記的旋律與歌詞，協助民眾加深印象。

活動於醫院候診區進行，許員同時搭配最新詐騙手法宣導看板，向現場民眾逐一說明常見詐騙類型與防範方式，並以實際案例進行解析，提醒民眾提高警覺，避免落入詐騙陷阱。他也強調「凡事不貪，詐騙自然不上門」，呼籲民眾保持冷靜與查證習慣。

創新的音樂宣導方式獲得現場民眾熱烈回響，不少人隨著旋律拍手互動，現場氣氛溫馨熱絡，亦有民眾表達肯定與支持，認為以音樂進行宣導更容易理解與記憶。

許員表示，希望透過志工服務與音樂力量，將防詐觀念自然融入生活情境，讓更多民眾提升自我保護意識，降低受騙風險。

大武警分局表示，打擊詐騙需要全民共同參與，未來將持續推動多元創意宣導方式，深入社區、醫療及各類公共場域，讓防詐教育更加生活化與普及化，共同守護民眾財產安全。