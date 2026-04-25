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台東5/5啟動免費帶狀疱疹疫苗接種　守護高風險族群健康

▲台東5/5起推動免費帶狀疱疹疫苗接種。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東5/5起推動免費帶狀疱疹疫苗接種。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化民眾對抗帶狀疱疹病毒能力、守護弱勢族群及高風險長者健康，台東縣政府將於5月5日正式啟動帶狀疱疹疫苗補助接種措施，符合資格民眾可至各鄉鎮衛生所接種，提升疾病預防力。

台東縣政府表示，本次補助對象須設籍台東縣，並符合下列任一條件，包括50歲以上低收入或中低收入戶民眾，以及65歲（原住民55歲）以上且具高風險疾病者，如癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、人類免疫缺乏病毒感染或使用免疫抑制劑等族群。

縣長饒慶鈴指出，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，好發於50歲以上族群，隨著人口老化及慢性疾病增加，發生率逐年上升。感染後除可能造成皮膚劇烈疼痛外，亦可能引發長期神經痛，嚴重影響生活品質。雖然疫苗可有效預防，但一劑費用約新台幣8,000至9,500元，對部分民眾而言負擔較高。

縣府因此規劃疫苗補助措施，期望減輕弱勢族群與長者負擔，同時降低疾病發生與後續醫療成本，提升整體健康防護力。

台東縣衛生局表示，本次接種期程分三階段進行：第一階段為5月5日至5月18日，開放50歲以上低收入或中低收入戶民眾接種；第二階段為5月19日至6月1日，開放65歲（原住民55歲）以上且具高風險疾病民眾接種；第三階段自6月2日起，開放符合資格三類對象跨鄉鎮衛生所接種。

衛生局指出，本年度共採購900劑疫苗，並依各鄉鎮符合資格人口數進行分配，若特定鄉鎮疫苗用罄，將提前停止該階段接種服務。符合資格民眾需攜帶健保卡及相關證明文件（如身分證、原住民證明、低收入或中低收入戶證明、半年內就醫或診斷證明等），至戶籍地衛生所依序掛號接種。

衛生局長孫國平進一步說明，帶狀疱疹疫苗需接種兩劑，兩劑間隔為2至6個月，完成完整接種後保護力可達約90%，且約11年後仍可維持約87.7%保護效果。他呼籲符合資格民眾及早接種，以降低疾病風險與後續醫療負擔。

衛生局也提醒，如有相關接種疑問，可洽各鄉鎮市衛生所諮詢。

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