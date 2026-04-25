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比運動更神？研究曝「投票」能延壽15年　病弱者受益最大

《老年學雜誌》最新研究指出，參與政治投票這種公民行為，對於老年人的健康具有顯著的保護作用，甚至能降低未來 15 年的死亡風險。（示意圖/Pexels）

▲《老年學雜誌》最新研究指出，參與政治投票這種公民行為，對於老年人的健康具有顯著的保護作用，甚至能降低未來 15 年的死亡風險。（示意圖/Pexels）

圖文／鏡週刊

投票好處不只是履行公民義務，最新的科學研究顯示，這可能是你的「青春之泉」！根據發表於《老年學雜誌》（The Journals of Gerontology）的一項針對美國老年人的研究發現，參與政治投票這一簡單的社會行為，竟然能顯著降低過早死亡的風險，且保護效力長達15年，即便健康狀況不佳的長輩也能從中獲益。

為什麼投票能延年益壽？

賓州大學社會政策與實踐學院教授漢迪（Femida Handy）帶領研究團隊，深入分析了2008年美國總統大選與選民健康數據的關聯。研究人員追蹤選民在投票後5年、10年及15年的生存狀況，結果令人震驚。

數據顯示，參與2008年投票的老年人，5年後的過早死亡風險降低了45%。漢迪強調，這種長壽效益無法單純用財富、教育程度或政黨傾向來解釋。最有趣的是，即使選民支持的候選人落選，其死亡風險依然較低，顯示出「參與行為」本身才是長壽的關鍵。

投票對健康的影響有哪些？

除了直接的生理統計數據，美國心臟協會（AHA）也曾探討投票與健康的深度連結。科學家認為，投票行為是「健康民主的核心」，並形成了一個循環效應：

．個人健康： 影響選民基本的投票意願與能力。
．公共政策： 投票決定了公園、人行道、公共衛生等基礎建設的經費走向。
．環境健康： 優質的公共政策反過來改善了居民的生活品質與壽命。

此外，歷史證據也支持這一點，1920年美國女性取得投票權後，因官員需對女性選民負責，大幅推動公共衛生政策，導致兒童死亡率下降了 15%。

遠端投票也有效果嗎？

研究團隊驚訝地發現，無論是「親自前往票選站」或是「遠端郵寄投票」，對健康的益處是一致的。這代表心理層面的「社群聯繫感」與「對公共事務的掌控感」，對長者心臟健康至關重要。

目前醫學界如美國醫學會（AMA）已開始建議，醫療保健專業人員應將「鼓勵投票」視為促進公共健康的一環。除了園藝、烹飪等嗜好，透過志工服務與投票來維持社區聯繫，已被證實是延緩認知下降、保護心血管健康的強效藥方。


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