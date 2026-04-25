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東專創意商品設計科畢展《什麼東東》登場　展現多元設計能量

▲東專創意設計畢展《什麼東東？》文化處展出。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲東專創意設計畢展《什麼東東？》文化處展出。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由國立台東專科學校創意商品設計科主辦的115級畢業作品聯展《什麼東東？》，即日起至5月10日於台東縣政府文化處台東藝文中心二樓展出，展覽採免費參觀，開放週二至週日（週一及國定假日休館），邀請民眾前往欣賞學生多元創作成果。

台東縣政府文化處表示，創意設計與生活工藝已成為全球重要產業領域，涵蓋數位視覺設計、傳統工藝轉譯、文化創意應用及產品設計等面向，透過文化加值進一步帶動創意經濟與美感經濟發展。本次展覽展現學生在專業教師指導下，從構思、修正到成品完成的完整創作歷程，呈現設計思維的養成與實踐成果。

文化處長李吉崇指出，學生在創作過程中歷經反覆思考與修正，透過不斷測試與調整，逐步發展出具備完整邏輯與創意的設計方案，展現學習成果與設計潛力，也期盼學生未來持續在創意產業中發展專業能力。

國立台東專科學校創意商品設計科主任林世銘表示，本次展覽以《什麼東東？》為題，象徵作品在完成之前所處的未知與探索狀態。學生在創作過程中透過材質感知、色彩運用與概念思考，不斷在理性與感性之間尋找平衡，逐步形塑最終作品樣貌。

林世銘指出，本次展覽作品橫跨平面設計、立體裝置、工藝創作與產品設計等領域，反映學生對生活的多元觀察與詮釋方式。有作品著重傳統工藝的轉化，有作品探索新媒材應用，也有從日常細節延伸出的創意發想，每件作品皆展現創作者獨特視角與思考。

他進一步表示，本次展覽亦融入策展練習與模擬規劃，讓學生在展出過程中累積實務經驗，並將學習成果進行階段性呈現。期盼透過展覽激發更多創意能量，並引導學生在未來設計道路上持續探索與實踐。

台東專校創意商品設計科師生誠摯邀請各界前往觀展，共同感受青年設計能量與創意成果。

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