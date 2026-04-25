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義大利22歲雙胞胎兄弟觸電亡　屍體被發現時「仍緊緊相擁」

義大利22歲雙胞胎兄弟觸電身亡　屍體被發現時「仍緊緊相擁」

▲義大利雙胞胎兄弟誤觸高壓電纜身亡，2人的屍體被發現時仍緊緊相擁。（圖／翻攝自Jam Press）

圖文／CTWANT

義大利佩魯賈省發生一起意外事故，一對22歲雙胞胎兄弟為了將寵物鳥趕下高壓電纜，不慎觸電身亡，2人的屍體被發現時仍緊緊相擁，畫面令人鼻酸。

根據外媒《太陽報》報導，事故發生在義大利佩魯賈省馬焦內鎮（Magione），4月21日晚間，22歲的弗朗切斯科（Francesco Fierloni）與賈科莫（Giacomo Fierloni）外出準備在狩獵季前訓練寵物鳥。訓練過程中，寵物鳥停在約10公尺高、電壓約2萬伏特的高壓電纜上，兄弟倆其中一人拿起碳纖維金屬長桿，試圖將寵物鳥趕下去，卻不慎誤觸電線，導致觸電；另一名兄弟見狀立刻上前救援，卻也不幸觸電，2人當場死亡。

當晚，雙胞胎的家屬因聯絡不到2人，於午夜時分外出尋找，最終在偏僻的林地中發現兄弟倆倒臥在草叢中、緊緊相擁，但已無生命跡象。救護人員趕抵後，立即進行搶救，不過仍宣告不治。

據了解，雙胞胎2人在父親經營的公司工作，閒暇時間就照顧他們的寵物鳥，本來2人再一個月就要滿23歲，沒想到竟然發生憾事。

義大利22歲雙胞胎兄弟觸電身亡　屍體被發現時「仍緊緊相擁」

▲弗朗切斯科與賈科莫即將迎來23歲生日。（圖／翻攝自Jam Press）

認識雙胞胎的馬焦內鎮鎮長馬西莫（Massimo Lagetti）表示，雙胞胎2人為人友善、工作認真，「他們是2位非常優秀的年輕人，發生這種事令人難以接受」。雙胞胎的家屬也悲痛表示，「兄弟倆一同出生，一同離世，被一種超越兄弟情誼的羈絆緊緊連在一起」。目前當地警方已展開調查，以釐清事故發生詳細原因。

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