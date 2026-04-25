新生國小美術班畢展登場　《藝享樂園》展現童趣創作能量

▲新生國小美術班畢展打造童趣藝術世界。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣新生國小美術班畢業美展暨聯合展覽《藝享樂園》於4月25日正式開幕，即日起至5月10日在台東藝文中心一樓大廳展出，吸引藝文界人士、師生與家長到場參與。展覽免費開放參觀，邀請民眾一同走進學童的藝術世界，感受創作所蘊含的童真與想像力。

台東縣政府文化處表示，本次展覽以《藝享樂園》為主題，結合「藝術」與「分享」概念，呈現學生在創作歷程中的學習成果。對學童而言，藝術創作如同置身樂園，透過畫筆與色彩探索世界，將想像轉化為具體畫面，展現豐富情感與創意表現。

文化處指出，展出作品涵蓋多元媒材與表現形式，學生在學習過程中逐步累積技法與觀察力，並融入個人生活經驗與情感，創作出兼具趣味與深度的作品，呈現其成長軌跡與藝術思維。

文化處長李吉崇表示，新生國小美術班長期深耕美術教育，在師長引導下，學生將四年所學的美學觀念與創作技巧具體呈現於作品中，不僅展現藝術表現能力，也培養觀察社會與自我表達的能力，為未來學習奠定基礎。

新生國小校長張經緯指出，本次展覽強調尊重每位學生的創作視角，孩子們從自身生活經驗出發，透過視覺藝術將抽象想法具象化，每件作品不僅是藝術成果，也是與觀者分享的成長故事。

文化處表示，透過此次展覽，不僅呈現學童藝術教育成果，也讓民眾有機會近距離感受創作的純粹與多元，歡迎各界踴躍前往參觀，共同支持在地藝術教育發展。