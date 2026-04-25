台東推青年海外圓夢成長營　行前培訓助學子拓展國際視野

▲台東海外圓夢計畫培養國際競爭力。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府推動青年國際交流再進一步，辦理「青年百億海外圓夢基金計畫—海外翱翔組圓夢助力方案成長營」，於4月25日至26日及5月2日至3日進行行前培訓，協助報名加拿大「楓原秘境文化冒險」計畫的學生，在7月出發前強化語言能力與跨文化素養，提升國際視野。

台東縣政府教育處表示，本次成長營共有19名學生參與，課程設計緊扣海外行程內容，透過多面向培訓，讓學子在出國前即具備基礎能力與文化理解，提升未來參與國際交流的適應力與自信。

在文化理解面向，課程邀請專家學者引導學生認識台灣與加拿大原住民族群之間的文化關聯，並對應未來參訪當地大學原住民中心及博物館等行程，深化學習脈絡。藝術實作課程則透過創作與文化體驗，協助學生在實際走訪當地文化場域前，建立基礎認知與感受。

在語言與溝通能力方面，課程安排英語口說訓練，強化學生與海外寄宿家庭互動及文化介紹的能力，提升實際交流的流暢度與表達自信。培訓後段則聚焦於議題討論與成果發表，透過簡報與分享訓練整合學習成果。

教育處指出，培訓結束後將進行評選，最終選出10名學生，於暑假期間前往加拿大展開為期26天的海外見習行程，透過實地交流深化國際理解與文化體驗。

縣長饒慶鈴表示，參與培訓的學員在過程中展現明顯成長，即使未入選海外行程，仍累積寶貴的跨文化溝通與自我探索經驗，對未來發展具正面助益。

教育處強調，未來將持續推動多元國際教育計畫，透過國內培訓與海外實踐相互銜接，逐步培養青年具備國際競爭力，協助其走向更寬廣的發展舞台。