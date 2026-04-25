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「台東香草」品牌正式亮相　結合風土與療癒打造香氛經濟

▲台東打造香氛新經濟。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東打造香氛新經濟。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府推動特色產業發展再添新亮點，「台東香草」品牌形象識別於25日正式發布，宣示香草產業邁向整合行銷與跨域應用的新階段。縣府表示，未來將透過系列活動與品牌推廣，結合地方風土、療癒體驗與慢生活理念，發展具感官特色的香氛經濟。

縣長饒慶鈴指出，台東擁有良好自然環境，近年逐步發展原生香草及藥用植物栽培，並延伸至餐飲、旅宿及生活應用等多元面向。此次透過品牌整合，將原有農業生產提升為結合體驗服務與生活美學的產業型態，藉由市場行銷與品牌識別，帶動產品加值與地方經濟發展。

縣府說明，自今年1月舉辦「台東香草慢生活產業合作說明會」以來，已逐步建立跨領域合作基礎，目前集結10家香草品牌與20家風格店家參與，展現產業串聯能量。未來也將結合「自然醒慢活祭」等活動，朝打造療癒與身心紓壓目的地發展。

在品牌設計方面，財政及經濟發展處表示，「台東香草」以山海風土為核心意象，透過「氣味堆疊」概念呈現多層次香氣變化，設計元素融入野薑花、月桃、埔姜及左手香、廣藿香、綠薄荷等在地植物特徵，象徵氣味前、中、後調交織，傳達品牌多元融合特色。

當日活動由在地香草風格店家以頌缽表演揭開序幕，並進行品牌揭幕與合作夥伴授證儀式，象徵跨產業合作正式啟動。現場亦規劃香草體驗廊道，結合品牌展示、氣味體驗、香草Bar及香草餐桌等內容，打造沉浸式互動空間，讓民眾實際感受香草應用於日常生活的多元樣貌。

縣府表示，後續將持續整合產業與行銷資源，推動品牌深化與市場拓展。5月將於池上舉辦「台東香草節」，擴大品牌參與並提供體驗活動；9月至10月則規劃於縣立圖書館總館推出「香草圖書館」展覽與閱讀體驗，深化香草於文化與生活場域的應用，逐步建構具地方特色的香氣經濟體系。

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