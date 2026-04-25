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霧峰民主園區化身童趣議會　偏鄉童體驗投票宣誓

▲小朋友進行就職宣誓體驗，現場充滿童趣與笑聲。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲小朋友進行就職宣誓體驗，現場充滿童趣與笑聲。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

立法院中南部服務中心今（25）日於台中霧峰的立法院民主議政園區舉辦「民主領航員－小小議長體驗營」公益專場，邀請彰化偏鄉學童走進議政場域，透過投票體驗、宣誓儀式等互動關卡，在寓教於樂中認識民主制度，現場氣氛溫馨活潑。

立法院中南部服務中心指出，去年首次推出「小小議長營」即迅速額滿，廣受好評，今年特別攜手民間團體擴大為公益專場，讓更多孩子有機會接觸公共事務，從小培養民主素養。立法院副秘書長張裕榮親自到場與學童互動，並結合台灣醒世關懷協會及亞洲大學法律服務社志工力量擔任隊輔，引導孩子完成闖關任務。

張裕榮表示，因為去年的成功經驗，立法院將以小朋友為對象的「小小議長營」，以及大專生為主的「民主戰鬥營」，共同打造成立法院推廣民主教育的兩大品牌營隊，讓不同年齡層的孩子與青年，都能透過實際參與，理解民主價值與公共事務運作，也讓原本莊嚴的議事空間，轉化為充滿學習與歡笑的民主教室。

立法院中南部服務中心表示，本次公益專場透過跨單位合作與志工參與，讓民主教育更具溫度與深度；未來隨著園區古蹟整建完成，將規劃「省議會風華再現」系列活動，引領民眾走入這座台灣民主發展的重要場域，感受議政文化的歷史脈動。

▲小朋友進行就職宣誓體驗，現場充滿童趣與笑聲。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立法院副秘書長張裕榮與學童互動，氣氛熱絡。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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