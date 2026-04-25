北市警15分鐘壓制銀行搶匪　蔣萬安送珍奶、蘋果青茶慰問

▲台北市24日時發生銀行搶案，警方15分鐘內壓制嫌犯，蔣萬安特別到大安分局敦化派出所慰勉警察同仁。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市大安區忠孝東路四段的中信銀行24日下午驚傳搶案，警方在接獲報案後15分鐘內迅速制伏歹徒。市長蔣萬安今特別到敦南派出所慰勉警察同仁，並準備蘋果青茶、珍珠奶茶，希望「平平安安、事事圓滿」；蔣也關心警察同仁常訓狀況，也詢問若有裝備上的狀況，市政府一定會給予全力支持，面對不同突發狀況時，有哪些更實用的裝備，都會全力給予採購上的協助。

蔣萬安說，今天特別到敦南派出所給予警察同仁肯定，昨天在大安區發生銀行搶案，第一時間敦南所的同仁趕赴現場，15分鐘內壓制嫌犯。對於敦南所警察同仁的臨危不亂，表達再次的肯定，尤其他第一時間獲知訊息、即刻聯絡警察局長林炎田時，林也在趕赴現場路上，他交代局長務必要即刻處理，讓民眾安心。

蔣萬安表示，除了慰勉，也特別關心警察同仁的生活起居以及有沒有任何勤務上需要市府協助的地方，市府都會給予全力支持。

蔣萬安說，同時也特別準備蘋果青茶、珍珠奶茶，希望警察同仁執勤時除了確保市民安全，也要維護自身安全。他也再次對於昨天同仁的機警表達肯定，而包括呂姓所長和2名同仁昨執勤時有受傷，但傷勢穩定無大礙。

蔣萬安也特別詢問警察同仁常訓的狀況，平時訓練扎實有序，除了柔道課程外也熟練所有裝備，當然也詢問使用裝備上的狀況，市政府一定會給予全力支持，面對不同突發狀況時，有哪些更實用的裝備，都會全力給予採購上的協助。