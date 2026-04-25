　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市警15分鐘壓制銀行搶匪　蔣萬安送珍奶、蘋果青茶慰問

▲▼台北市24日時發生銀行搶案，警方15分鐘內壓制嫌犯，蔣萬安特別到大安分局敦化派出所慰勉警察同仁。（圖／北市府提供）

▲台北市24日時發生銀行搶案，警方15分鐘內壓制嫌犯，蔣萬安特別到大安分局敦化派出所慰勉警察同仁。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市大安區忠孝東路四段的中信銀行24日下午驚傳搶案，警方在接獲報案後15分鐘內迅速制伏歹徒。市長蔣萬安今特別到敦南派出所慰勉警察同仁，並準備蘋果青茶、珍珠奶茶，希望「平平安安、事事圓滿」；蔣也關心警察同仁常訓狀況，也詢問若有裝備上的狀況，市政府一定會給予全力支持，面對不同突發狀況時，有哪些更實用的裝備，都會全力給予採購上的協助。

蔣萬安說，今天特別到敦南派出所給予警察同仁肯定，昨天在大安區發生銀行搶案，第一時間敦南所的同仁趕赴現場，15分鐘內壓制嫌犯。對於敦南所警察同仁的臨危不亂，表達再次的肯定，尤其他第一時間獲知訊息、即刻聯絡警察局長林炎田時，林也在趕赴現場路上，他交代局長務必要即刻處理，讓民眾安心。

蔣萬安表示，除了慰勉，也特別關心警察同仁的生活起居以及有沒有任何勤務上需要市府協助的地方，市府都會給予全力支持。

蔣萬安說，同時也特別準備蘋果青茶、珍珠奶茶，希望警察同仁執勤時除了確保市民安全，也要維護自身安全。他也再次對於昨天同仁的機警表達肯定，而包括呂姓所長和2名同仁昨執勤時有受傷，但傷勢穩定無大礙。

蔣萬安也特別詢問警察同仁常訓的狀況，平時訓練扎實有序，除了柔道課程外也熟練所有裝備，當然也詢問使用裝備上的狀況，市政府一定會給予全力支持，面對不同突發狀況時，有哪些更實用的裝備，都會全力給予採購上的協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
437 1 8632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
指IC大廠副總妻當小三「寶貝3號專睡處長」　網紅挨告逆轉免賠
大甲媽回鑾！三媽「世紀同框」　萬人湧街頭震撼畫面曝
林安可旅日首度猛打賞！3安4打點轟本季第2發　西武9比7退樂
恐怖畫面曝！北車男尾隨女童　踢倒猛踩多次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市警15分鐘壓制銀行搶匪　蔣萬安送珍奶、蘋果青茶慰問

蘇巧慧稱蘇貞昌已退休　凌濤翻公開資訊：根本說謊仔

連跑新北高雄展母雞氣勢　盧秀燕：2026新北唯一太陽是李四川

評李四川「不太會選舉」　盧秀燕：絕對是中華民國最會做事的人

盧秀燕笑喊李四川「小川哥」　曝3個小秘密：曾找他當副市長

玩戰鬥陀螺被詐團盯上　陀螺戰士陳聖文怒了：一定讓你付出代價

國民黨台北市執政70年　沈伯洋：民進黨身為挑戰者更應該謙虛

賴清德出訪受阻　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

民進黨議員初選「老將新人一起打」　汰弱留強自然發生

藍營議員初選規則爭議多　最高100%加權、新人「逐加權而居」難深耕

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中信銀搶匪現身！身穿短褲、雨鞋　警方上銬戒護帶出

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

賴清德赴女警陳芊雯靈堂上香　劉世芳：家屬表達要有個真相

太扯！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」　埤頭法主聯誼會道歉

北市警15分鐘壓制銀行搶匪　蔣萬安送珍奶、蘋果青茶慰問

蘇巧慧稱蘇貞昌已退休　凌濤翻公開資訊：根本說謊仔

連跑新北高雄展母雞氣勢　盧秀燕：2026新北唯一太陽是李四川

評李四川「不太會選舉」　盧秀燕：絕對是中華民國最會做事的人

盧秀燕笑喊李四川「小川哥」　曝3個小秘密：曾找他當副市長

玩戰鬥陀螺被詐團盯上　陀螺戰士陳聖文怒了：一定讓你付出代價

國民黨台北市執政70年　沈伯洋：民進黨身為挑戰者更應該謙虛

賴清德出訪受阻　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

民進黨議員初選「老將新人一起打」　汰弱留強自然發生

藍營議員初選規則爭議多　最高100%加權、新人「逐加權而居」難深耕

一哥周天成領軍、麟榤配強勢助威　中華男團湯優盃首戰橫掃瑞典

台東推青年海外圓夢成長營　行前培訓助學子拓展國際視野

孫易磊二軍先發5.2局無責失分　飆154公里奪本季第2勝

獨家專訪／泰版《Running Man》唯一女成員！　Ink笑控男星：根本不把我當女生

被趕出門！她月薪5萬「想賣股買房」　網喊支持：拿出來換自由

比運動更神？研究曝「投票」能延壽15年　病弱者受益最大

寵物「泡麵」神還原　天然食材創意點心「萌氣爆表」

太空人林琪兒雨中訪猿牽奇緣　馬傑森驚認昔日室友已進美國空軍

鐵人三項賽事湧入人潮！台東警加強疏導　維護交通順暢

大甲媽回鑾！派出所前三媽「世紀同框」　萬人湧街頭震撼畫面曝

安心亞開男友條件囉～　記者：就KEN哥啊！

政治熱門新聞

蔣萬安騎YouBike被檢舉　結果大翻車

散戶小資族注意！零股開盤時間將「同步早上9點」　上路時間曝光

賴清德出訪受阻　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

蔣萬安、沈伯洋今首度同框　雙帥0互動一左一右伴蕭美琴參拜

民眾黨創黨元老　過世1年遭催繳黨費

議會「一個人武林」！藍營議長跳過程序13分鐘散會　同黨抗議也沒用

模里西斯官員爆：未批過我國飛航許可　專家估情境

5/19立院表決賴清德彈劾案　總統府：總統一向坦坦蕩蕩

陳智菡托腮駁斥踹門　酸：我非邱議瑩

沒對手！確定同額競選　黃捷將成下屆民進黨高雄黨部主委

周玉蔻讚陳其邁高雄布局高明　示警賴清德「選民要的是進取的執政者」

美日英歐盟接力為台灣發聲　法國今也關切賴清德出訪遭打壓

蘇巧慧稱蘇貞昌已退休　凌濤翻公開資訊：根本說謊仔

賴清德彈劾案立院5/19表決　律師轟鬧劇：憲法實務上不可能彈劾

更多熱門

相關新聞

蔣萬安：偉大城市重要的是人心溫暖及彼此守護

蔣萬安：偉大城市重要的是人心溫暖及彼此守護

松山慈惠堂今（25日）舉行母娘文化季活動，台北市長蔣萬安、立委沈伯洋兩人在被列為年底選舉可能的對手後，兩人首度同框。蔣萬安致詞時說，母娘信仰不單只是宗教，更是許多民眾心靈的寄託及精神依靠，「夜再暗，都有母娘慈輝映照」，這樣的精神正是台北一路走來的寫照，不斷警惕他，「一座偉大的城市不能只有政策擘劃或建設推動，更重要是人心的溫暖及彼此守護」。

搶匪鋼珠掉出來！空氣槍露餡　警壓制救人

搶匪鋼珠掉出來！空氣槍露餡　警壓制救人

蔣萬安騎YouBike被檢舉　結果大翻車

蔣萬安騎YouBike被檢舉　結果大翻車

「來台北有購嗨」振興商圈？　洪婉臻曝：前10大登錄發票全是買房

「來台北有購嗨」振興商圈？　洪婉臻曝：前10大登錄發票全是買房

看電影、演唱會、球賽免娛樂稅　蔣萬安：盼帶動相關經濟發展

看電影、演唱會、球賽免娛樂稅　蔣萬安：盼帶動相關經濟發展

關鍵字：

北市警銀行搶匪蔣萬安大安分局

讀者迴響

熱門新聞

顧立雄剛震怒完！陸軍學員遭教官連開8槍

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

凌晨3點「常莫名醒來」並非失眠！科學家：醒來別滑手機

欠7百萬才搶銀行　他落網喊：想看小孩

正妹潑水節「遭射迷姦藥」逆轉！驗血無GHB

約完砲下體冒凸點！他就醫才知「一炮雙響」

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

鄭家純懷孕自爆「兩朵已凋零」　曬12週近照吐變化

19年前斷交！　中美洲國家「押注半導體」找台灣助攻

外公去世！《21世紀》2演員趕到靈堂　IU感動：朋友就你們兩個來⋯

《浪姐7》范瑋琪組墊底竟全員晉級　陸網開轟

一開窗看到玉澤演在結婚！民眾驚呆：顏值超高　妻子甜美長相曝光

行動電源不要了！他曝「拿去這」能換200塊

更多

最夯影音

更多
闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈
中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面