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關山警結合社區力量　全面提升防詐與交通安全觀念

▲關山警結合宣導與傾聽民意強化治安。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山警結合宣導與傾聽民意強化治安。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化基層治安維護與交通安全觀念，台東縣警察局關山分局於24日上午前往關山鎮中福里社區活動中心，參與社區治安會議，透過面對面交流方式，結合防詐騙與交通安全宣導，深化警民互動與合作基礎。

此次會議由中福里里長黃昭仁主持，關山分局分局長龔士哲親自率隊出席，偕同偵查隊、副隊長、防治及交通幹部與轄區所長到場，並邀集社區發展協會及里民共同參與，現場互動熱絡。警方表示，透過直接與居民交流，不僅有助於掌握地方治安狀況，也能即時回應民眾關切議題。

關山分局指出，警察機關除執行治安維護與交通管理工作外，亦持續推動社區預防犯罪與安全教育，長期深入各鄉鎮、村里、校園及機關進行宣導，強化民眾風險辨識能力。會中針對近期常見詐騙手法進行說明，包括假投資、網路購物及假冒公務機關等類型，提醒民眾提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

警方強調，面對可疑來電或訊息，應遵守「不明來電不接聽、可疑訊息不點擊、涉及金錢多查證」原則，必要時可撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所查證，以降低受騙風險。

在交通安全宣導方面，警方指出，近年交通事故多與超速、未依規定讓車及無照駕駛等違規行為相關，呼籲駕駛人確實遵守交通規則，特別是高齡者及學生族群應加強安全意識。同時，警方也將持續針對轄內易肇事路段與時段，加強巡邏與執法作為，以降低事故發生率。

會議中，里民踴躍提出社區監視設備、夜間照明及部分路口標誌不明等問題，警方均逐一記錄並回應，表示將彙整相關意見，並會同權責單位研議改善措施，展現對地方需求的重視。

關山分局表示，治安與交通安全維護需仰賴警民共同參與，透過定期社區治安會議與宣導活動，有助於提升民眾自我防護能力與守法觀念。未來將持續深入各地推動相關工作，強化防詐與交通安全意識，營造更安全、安心的生活環境。

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