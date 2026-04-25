台中再奪公務界奧斯卡　型男局長李善植以創新法制突圍

▲台中市法制局長李善植獲頒傑出公務人員獎，展現專業與魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府再傳捷報，法制局局長李善植，以深厚法制專業與多項創新作為脫穎而出，於孫運璿學術基金會昨（24）日舉辦的「114年度傑出公務人員頒獎典禮」中獲獎，成為台中市連續兩年有市府團隊成員摘下此一公務體系最高榮譽，展現市政團隊施政能量與專業實力。

孫運璿學術基金會自1996年成立以來，秉持孫運璿「奉獻、遠見、紮根、傳承」理念，每年嚴選2至3位對國家公共事務具重大貢獻的公務人員，不僅公開表揚，更提供每人新台幣100萬元獎金，作為赴海外深度考察與研究之用，指標性地位備受各界肯定。

台中市政府秘書長黃崇典表示，李局長具備法官、檢察官與律師完整司法歷練，能在有限資源與法制工具下精準回應市民需求，推動多項改革並取得具體成果，實屬難得；也感謝基金會肯定台中市優秀公務人員，讓市府團隊的努力被全國看見。

法制局指出，李善植任內推動多項創新政策，在消費者保護方面率先建立實體消費警訊公告機制，並針對一頁式網購詐騙提出具體防制作為；法律服務則拓展至專科、性別友善及客語諮詢，並首創夜間電話法律諮詢服務，讓市民即使下班後仍能即時取得專業協助。

另在被害人保護上，成立重大社會案件被害人關懷聯繫平台，整合跨局處與民間資源提供一站式服務；調解業務方面，更率先推動和平區遠距視訊調解，突破偏鄉交通限制，並讓台中市調解績效連續七年蟬聯全國第一。

此外，李善植也設計「類一條鞭」制度強化市府法制量能，並曾協助數百名大學生處理無卡分期詐騙案件，成功促成和解，展現法制工作兼顧制度與人本關懷的一面。李善植分享，過去橫跨公私部門的歷練，讓他深知政府有責任推動福國利民政策，未來將持續精進法制專業，並運用此次獲獎所帶來的海外考察機會，聚焦人工智慧法制化議題，借鏡國際經驗，提出兼顧創新與權利保障的制度建議。