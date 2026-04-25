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關山警三天交通大執法　鎖定高風險違規強化用路安全

▲關山警連三日加強取締違規行為。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山警連三日加強取締違規行為。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為降低交通事故發生率、提升用路人安全，台東縣警察局關山分局於4月24日至26日展開為期三天的「交通大執法」專案，針對轄內易肇事路段、時段及違規熱點進行精準勤務部署，全面加強取締各類交通違規行為，展現維護交通秩序的執法力道。

關山分局指出，依據近期交通事故統計分析，事故成因多與超速行駛、未依規定停讓、酒後駕車及未注意車前狀況等違規行為有關。此次專案鎖定上述高風險項目，透過機動巡邏與定點攔查雙軌並行方式，提升見警率與攔查密度，強化執法嚇阻效果。同時，針對清晨與夜間等事故高發時段，也加強巡邏與取締作為，以有效遏止危險駕駛情形。

除執法外，關山分局亦持續推動交通安全宣導工作，由各分駐（派出）所深入鄉鎮社區、校園及部落，透過面對面宣講、案例分享及互動方式，提升民眾交通安全意識。警方表示，特別針對高齡者與青少年族群加強宣導，提醒長者外出應穿著亮色衣物並留意車輛動態；青少年騎乘機車則應遵守交通規則，避免無照駕駛與超速行為。

交通組長張珈源表示，交通執法的目的在於預防事故，而非單純取締違規，期望透過嚴正執法與持續宣導，培養民眾良好用路習慣。他呼籲駕駛人切勿心存僥倖，行經路口應減速慢行並注意行人動向，並確實配戴安全帽及繫妥安全帶，共同維護交通安全。

關山分局也提醒，近期氣候逐漸炎熱且降雨頻繁，駕駛人易因疲勞或注意力不集中影響行車安全，建議上路前應充分休息並保持良好精神狀態。此外，民眾如發現危險駕駛或交通違規行為，可即時通報警方，共同維護道路安全。

警方強調，「多一分守法，少一分風險」，呼籲民眾從自身做起，配合交通安全政策，讓每一趟出行都能平安返家，攜手營造更安全、友善的交通環境。

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