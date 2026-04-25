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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇巧慧稱蘇貞昌已退休　凌濤翻公開資訊：根本說謊仔

▲蘇巧慧、李四川出席新北城市祈禱餐會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇巧慧。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市長參選人李四川日前表示，現在打選戰是「一打二」，一個是民進黨新北市長參選人蘇巧慧，一個是她爸爸、前行政院長蘇貞昌；事後蘇巧慧回應，蘇貞昌已經退休了，「候選人就是我自己」。對此，桃園市議員凌濤表示，蘇貞昌明明每天都在幫女兒跑選舉，還說蘇貞昌已經退休，根本就是說謊仔；蘇巧慧切割與蘇貞昌的關係，為選情、為父親精心謀劃的退休騙局，新北市民看在眼裡，沒人會上當。

「說一個笑話：蘇巧慧說她爸爸退休了」，凌濤表示，蘇巧慧的父親是蘇貞昌，李四川本來從頭到尾就是一個打兩個。為了延續蘇家在新北的政治影響力，這場選戰，蘇氏體系排山倒海、全體總動員，豐沛資源、大型壓力通通都來。

凌濤提到，明明幾乎每天蘇貞昌都在幫女兒跑選舉，蘇巧慧卻對新北市民宣稱「蘇院長已經退休」，根本就是說謊仔。爸爸騙神明、女兒騙市民，全家都在騙，但新北市民有這麼好騙嗎？實際上，從公開資訊隨意搜尋都有，蘇貞昌在新北的行程相當頻繁，例如：3/18 出席新北板橋五福宮活動、3/22 出席板橋在地餐會敬酒、4/06出席板橋接雲寺活動、4/10 到訪金山萬里地方行程、4/11 出席新店劉氏宗親會活動。

凌濤說，蘇貞昌為了女兒選情，四處奔走，難道蘇巧慧一句他退休了就可以船過水無痕？莫非是害怕蘇貞昌讓選情扣分，不得不強迫蘇爸爸退休？

凌濤指出，市民都還印象深刻，蘇貞昌對陳情里長壓肩拍肚態度不屑、語氣略帶威脅；之前蘇巧慧也派助理盯哨公會活動，連會長稱讚幾句李四川也備受壓力，使川伯團隊下架影片。蘇巧慧承襲蘇貞昌一貫施壓的手法，選舉步調一路上跟著蘇貞昌背後靈，讓新北市民回想起蘇貞昌仗勢欺人的回憶，衝擊蘇巧慧的選情。

「蘇巧慧是蘇貞昌延續蘇氏王朝的最後希望」，凌濤說，蘇巧慧的初登板實質上是蘇貞昌「借殼上市」的第四次登板。蘇巧慧切割與蘇貞昌的關係，為選情、為父親精心謀劃的退休騙局，新北市民看在眼裡，沒人會上當。

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蘇巧慧蘇貞昌退休凌濤

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