股市小白「定期定額這2檔」獲利了！她開心：持續扣款

▲黃大米採取定期定額的投資方式。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

知名作家黃大米自認是股市小白，她的投資方式很簡單，就是定期定額台積電與0050，如果大家去年跟著她買，應該也獲利兩成以上了！面對許多人詢問「現在股價這麼高還能買嗎？」她也大方表示，反正沒有定期定額，錢也不知道花去哪裡，所以她仍有持續扣款。

她自認股市小白，靠定期定額獲利

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作家黃大米在臉書發文表示，近期很多人恭喜她台積電與0050大漲。她透露，自己身為一個股市小白與小呆瓜，理財方式非常簡單，就是定期定額，所以對於這波意外的獲利，她感到相當開心，並說如果粉絲在去年她開戶時，也跟著進場買進，目前獲利應該都有兩成以上了。

黃大米曝「破財消災」另類理財觀

黃大米接著提到，最近很多人都問她，「台積電跟0050已經這麼高了，還可以買嗎？」對此她坦言，自己依然有持續扣款，因為就算沒有被定期定額扣走，最後也會在不知不覺中花掉。她更幽默分享自己的特殊理財觀，她會把定期定額扣款、繳納房貸、旅行都當作「破財消災」，提供給大家參考。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這哪叫破財消災啊！這是存根基啦，至少我是這樣認為～等更老不能工作旅遊時，還有一筆錢可花」、「我也是覺得現金很容易亂花掉，所以一直定期定額持續扣款，就當是儲蓄吧」、「我也是買0050定期定額小投資」、「跟我一樣，只買這兩個」、「持續買進，當初也是受你影響」。