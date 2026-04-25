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社會 社會焦點 保障人權

騙幫報名白沙屯媽祖進香！新竹洗車工被逮　收錢不辦事這下慘了

記者邱中岳、葉品辰／台北報導

白沙屯媽祖進香才剛結束，此次進香活動開始前，就出不現不少信徒遭詐團以代為報名方式詐騙，台北市信義警分局日前破獲一起報名詐騙案，廖姓洗車工在網路上謊稱可代辦報名，向信徒收取費用後卻未辦理相關手續，還以各種理由拖延退款，警方傳喚廖某到案後，依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

▲警方破獲一起假借「協助報名白沙屯媽祖遶境」詐騙案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方破獲一起假借「協助報名白沙屯媽祖遶境」詐騙案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，今年2月初，有民眾發現臉書上有人可代辦白沙屯媽祖遶境報名服務，依指示匯款至指定帳戶後，對方卻遲遲無法提供報名證明，甚至一再推託退款，才驚覺受騙報案。

信義警方獲報後成立專案小組深入追查，發現嫌犯以相同手法鎖定有意參與遶境活動的民眾，陸續收取新台幣1400元至1萬100元不等費用，且受害人數不只一人。

專案小組透過調閱監視器畫面及比對相關資料，鎖定新竹廖姓洗車工涉案重大，並報請台北地檢署指揮偵辦，向法院聲請拘票與搜索票獲准後，於19日在新竹縣竹北市一帶將人拘提到案，並查扣手機等相關證物。警方表示，廖男利用宗教信仰與熱門活動吸引民眾上當，藉機斂財，手法具有一定迷惑性。全案警詢後已依詐欺罪嫌移送法辦，後續將由檢方持續釐清案情。

警方也提醒，民眾參與宗教活動或熱門報名時，務必透過官方或可信管道辦理，避免私下匯款給來路不明的個人或帳戶，如有疑慮可撥打165反詐騙專線查證，以保障自身財產安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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