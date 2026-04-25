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小小議長體驗營起跑　立院首開放彰化偏鄉30童學習民主

▲▼立法院中南部中心舉辦「小小議長體驗營」，首次開放給彰化偏鄉30名學童參加。（圖／民眾提供，下同）

▲▼立法院中南部中心舉辦「小小議長體驗營」，首次開放給彰化偏鄉30名學童參加。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

立法院中南部服務中心去年在霧峰民主議政園區首次舉辦「民主領航員－小小議長體驗營」，報名情況秒殺，今（25）天再度舉辦，不過30個名額全給彰化縣芳苑鄉的芳苑國小、漢寶國小，希望偏鄉學童也有學習民主的機會，學童們透過投票體驗、就職宣誓等闖關任務，讓莊嚴的省議會議事堂，增添了活潑熱鬧氣氛。

中南部服務中心表示，去年開辦「小小議長營」時，受到家長熱烈回響，名額迅速額滿，當時也有公益團體帶著小朋友在場見習，因此才有今天的公益專場，讓偏鄉學童也有接觸公共事務、學習民主意識的機會。

▲▼立法院中南部中心舉辦「小小議長體驗營」，首次開放給彰化偏鄉30名學童參加。（圖／民眾提供，下同）

立法院副秘書長張裕榮表示，立法院以小朋友為對象的「小小議長營」，以及大專生為主的「民主戰鬥營」，共同打造立法院推廣民主教育的兩大品牌營隊，讓不同年齡層的孩子與青年，都能透過實際參與，理解民主價值與公共事務運作。

張裕榮說，這次公益專場由臺灣醒世關懷協會與亞洲大學法律服務社共同參與，擔任隨隊隊輔與關卡引導，他肯定亞大志工團隊的付出，讓更多孩子有機會參與這樣富有意義的學習歷程，並鼓勵學童將所學帶回生活中，成為願意傾聽、勇於表達的未來公民。

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