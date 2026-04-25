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腰圍過粗是腎臟殺手　花蓮慈濟醫曝瘦腰保腎秘訣

▲花蓮慈濟舉辦「腎利人生系列講座」，現場座無虛席，民眾共同關心腎臟健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟舉辦「腎利人生系列講座」，現場座無虛席，民眾共同關心腎臟健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

腰圍也會影響腎臟健康？血壓低也會傷腎？原來血壓、血糖、血脂三高會影響腎臟？吸菸的話腎臟會比肺臟更快損壞？花蓮慈濟醫院腎臟科醫師25日除了一一釋疑，更帶來護腎祕訣。腎臟是否健康不只看腎功能指數，更要看尿蛋白；腰圍過粗或三高都會傷腎，及時「瘦腰保腎」是良策，腎臟若好好愛惜足以使用到120歲，若腎臟已經受損也不要喪氣，配合醫囑並及早治療控制保養，也足以做到終身免於洗腎，享受良好生活品質的「腎利人生」。

▲花蓮慈濟舉辦「腎利人生系列講座」，現場座無虛席，民眾共同關心腎臟健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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腎臟內科主治醫師張宇祺教民眾了解內臟脂肪對腎臟造成的過勞壓力和危害。

台灣長期在全世界末期腎臟病（ESRD）盛行率居冠，是知名的洗腎王國，慢性腎臟病盛行率達12%，等於20歲以上的台灣民眾，每8位就有一位有腎臟問題，更有96%的早期腎臟病患者不知罹病，腎炎、腎病變高居台灣十大死因第九位，2023年台灣健保再腎臟疾病上的支出高達532億，腎臟的健康問題影響國民健康甚鉅。

花蓮慈院於25日舉辦「腎利人生」講座，邀請在地民眾共同了解如何愛腎和護腎。花蓮慈濟醫院腎臟內科主任徐邦治醫師特別到場祝福大家都能透過講座的方式對健康有更多了解。

▲花蓮慈濟舉辦「腎利人生系列講座」，現場座無虛席，民眾共同關心腎臟健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

張賀翔醫師教導民眾如何從量測、飲食和運動來進行三高防衛戰，打敗三高對腎臟的威脅。

腎臟內科張宇祺醫師以「減掉腰圍、找回健康——別讓腎臟負重前行」為題，教導民眾以簡單的方式先辨認自己的腎臟健康；包括腎臟功能分數必須高於60分，低於60分就應該就醫。而比腎臟功能更重要的辨識細節，就是「尿蛋白」。

張宇祺醫師說，每顆腎臟都含有約100萬個腎元，其中有腎絲球和腎小管。腎絲球就如濾水器濾心裡的精密濾網，若濾網破裂或損壞，就會濾不乾淨，以人體來說，腎絲球組成的濾網受損，尿蛋白就會從掉落到尿液裡在檢驗中被發現蛋白尿。所以當腎臟功能分數還及格，但尿蛋白已經過高是腎臟受損的早期警訊，若未能及時注意及時停損，腎功能分數逐年往下掉，可能幾年後就需要洗腎。

▲花蓮慈濟舉辦「腎利人生系列講座」，現場座無虛席，民眾共同關心腎臟健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

張賀翔醫師走下講台以問答的方式和民眾打成一片，了解一般大眾普遍的疑惑。

張宇祺醫師特別提到，「腰圍過粗」是代謝症候群的核心指標，也是腎臟殺手。因為腎臟是很精細且充滿微血管的器官，腰圍過粗表示內臟脂肪過多，當過多的內臟脂肪重壓在腎臟上，造成腎臟被迫必須不斷的加班而過度耗損，也因為壓迫的關係會讓尿蛋白升高；另一方面，肥胖本身就是「三高」的高危險群，包括高血壓、高血脂和高血糖，都會危害腎臟，血糖高會傷害作用在微小血管聚集處，包括眼部的視網膜、腎臟的腎絲球都是極微小的血管，必須格外注意。而三高也容易造成心血管的傷害，心血管疾病常常是腎臟病患的頭號殺手。張宇祺醫師也特別強調，吸菸對心血管和腎臟的危害很嚴重，所以除了要定時運動、控制飲食之外，也一定避免吸菸或接觸二手菸、電子菸。

而對於現代人普遍都不陌生的「三高」——高血壓、高血糖和高血脂，腎臟內科張賀翔醫師則以「打敗隱形殺手：三高防衛戰」，教大家如何在量測、血壓和運動上來著力。

▲花蓮慈濟舉辦「腎利人生系列講座」，現場座無虛席，民眾共同關心腎臟健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

沒感覺不等於沒事，醫師教導民眾學會辨識自己的感覺，善用量測記錄身體健康，並到合格的醫療院所尋求協助。

血壓的高低會影響心血管以及腎臟健康，張賀翔醫師強調，不只高血壓，低血壓也會傷害腎臟。他也深知許多長輩對於量血壓相當焦慮，他表示，理想的血壓是收縮壓和舒張壓維持在130/80毫米汞柱，但不論是運動、焦慮、看劇或煮菜做飯甚至說話，都會影響血壓，所以量血壓最好在固定的時間，睡前或剛起床，才能測得正確的血壓。血壓和血糖會彼此相關，藥物也會彼此影響，如果有持續性的血壓過高或過低、頭暈腦脹，就必須要就診。

此外，「七分靠吃、三分靠動」，吃對食物與比例也很重要，每餐蔬菜的份量最多，蛋白質約一掌心大小，和澱粉的比例1:1，胃口小的話澱粉可以再減少。若比例不易拿捏，醫師也教大家維持血糖平穩的「進食順序」，只要先喝湯、吃菜、接著蛋白質最後澱粉，血糖就不會太過波動。平常也要注意高含鈉食物、含糖食物或醬汁、勾芡，都是比較危險的食品。尤其有些吃不出鹹味而微甜的零食，更是隱藏版高含鈉食品，消費者要學會辨別。

▲花蓮慈濟舉辦「腎利人生系列講座」，現場座無虛席，民眾共同關心腎臟健康。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

張宇祺醫師於問答時間詳細回答聽講者對坊間斷食法的疑問。

張賀翔醫師也鼓勵，要遠離三高威脅，只要能動就多動，能站著就不要坐著、能坐著就不要躺著。譬如看手機時不要躺著，能站著看更好，坐著追劇時也可以抬起腳來轉動腳踝或伸展身體，甚至做家事也可以，不要給自己立下一定要高強度運動的過大壓力，甚至飯後或早晚出門走路運動十分鐘，以稍微快一點的速度來走，他強調重要的不是強度，而是「持續」。

醫師強調，洗腎患者不一定是長者，很多年輕人未注意健康已經開始洗腎，所以護腎要趁早。在兩位醫師淺顯易懂且國台語雙聲道的解說下，讓正確的護腎觀念被記在心裡。現場超過一百五十位民眾收穫滿滿，互動熱烈，許多人把握機會提問，越早懂得愛腎護腎，就越能享受健康有品質的好腎生活。
 

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