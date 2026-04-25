農業、衛福部長嗑洋芋片　宣示進口馬鈴薯把關「比阿嬤挑菜嚴格」

▲美國進口馬鈴薯爭議持續，也讓國人飲食產生疑慮。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

美國進口馬鈴薯爭議延燒，衛福部長石崇良、農業部長陳駿季今（25）日發布兩人合體拍影片，強調馬鈴薯在輸出前管理、邊境查驗、後市場抽驗等面向，由衛福部、農業部雙重把關「比阿嬤挑菜還嚴格」，重申不會開放發芽馬鈴薯進口。影片最後兩人還逗趣的一起吃洋芋片，直呼「不錯吃」。

石崇良在影片中表示，衛生福利部對於輸入馬鈴薯的食安管理，沒有放鬆、維持不變；大家最關心的龍葵鹼，也絕對沒有放鬆。陳駿季重申，農業部作為檢疫主管機關，核心的任務就在維護國內農業生產環境，嚴格禁止發芽或帶病的馬鈴薯輸入，「我們絕對不會開放讓發芽馬鈴薯進口。」

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▲石崇良、陳駿季合體大啖洋芋片。（圖／翻攝衛福部影片）

把關從出發前就開始。陳駿季表示，加工用馬鈴薯在輸出前，就要取得美國檢疫單位核發的檢疫證明書，確認這一批已經施用了發芽的抑制劑。在美國如果發現了發芽、附帶土壤或有病蟲害，就不能出口到台灣。當馬鈴薯抵達台灣後，業者必須向防檢署申請邊境檢疫。防檢署會檢查是否有附著土壤、病蟲害或有發芽的情形，整體的抽驗比例是60%。

石崇良補充，除了防檢署之外，食藥署也會在邊境依照產品的風險進行抽樣檢驗，檢驗項目包含了農藥殘留、重金屬以及總配醣生物鹼，其中當然也包含大家最關心的龍葵鹼。只要檢驗不合格，就會要求產品退運或銷毀。此外，若馬鈴薯有發芽或腐爛情形，也會要求業者提出改善的計畫書，由食藥署監管業者，挑撿腐爛發霉的馬鈴薯，或整批退運銷毀。

陳駿季強調，防檢署若發現馬鈴薯有發芽，會要求業者提出改善計畫，包括整批退運、銷毀，或將整批馬鈴薯在封緘的情況之下，送到指定的檢疫區域，在防檢署的監督下，由業者逐批、逐櫃、逐顆地選別檢查，把不合格的馬鈴薯整顆銷毀，不會進入加工程序，也不會流入市場。「這也是邊境檢疫的一環，比日本、歐盟都更嚴格。最近外界傳聞，僅將發芽部位切除即可進入市面，這是一個錯誤的訊息。」

石崇良說明，在防檢署發現發芽馬鈴薯的同時，會通知食藥署加強抽樣檢驗，而政府對於龍葵鹼訂有限量規範，完全沒有改變，如果超標，直接整批銷毀或退運，也就是說，檢疫與食安是雙重把關、接力把關。





▲衛福部、農業部一同發布進口馬鈴薯釋疑影片。（圖／翻攝衛福部影片）

另外，針對國民黨立委李彥秀23日指出，美方使用發芽抑制劑「克普芬」，歐盟因無法排除內分泌干擾與代謝物致癌疑慮，民國108年已不再展延使用許可，我國的殘留容許量是30ppm，是歐盟的150倍。石崇良今日受訪也回應，國內相關標準與國際食品法典委員會（Codex）訂定標準一致，也和美國、日本、澳洲是使用同樣標準，當標準與國際對齊，才不會造成貿易障礙。

至於致癌疑慮，石崇良強調，包含世界衛生組織、相關癌症研究機構都沒有把克普芬列為致癌物，歐盟是用很高的標準，以「沒有辦法排除風險」採取了最嚴格的措施。未來衛福部會密切觀察國際趨勢，必要時，再進行調整。