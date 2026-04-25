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全台首座成大老人醫院上樑　45億打造450床高齡醫療中心

▲成大老人醫院舉行上樑典禮，象徵工程邁入重要里程碑。（記者林東良翻攝，下同）

▲成大老人醫院舉行上樑典禮，象徵工程邁入重要里程碑。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台首座以高齡整合照護為核心的「成大老人醫院」，25日於台南市北區東豐路與林森路口舉行上樑典禮，象徵工程邁入關鍵里程碑。該院以「無牆化」社區照護模式為發展主軸，未來將成為台灣因應超高齡社會的重要醫療新典範。

▲成大老人醫院舉行上樑典禮，象徵工程邁入重要里程碑。（記者林東良翻攝，下同）

成大老人醫院於2018年4月獲行政院核定，2021年10月正式動土，總經費約45億元，規劃為地上12層、地下5層現代化醫療建築，設置約450床，預計2027年8月完工。院區從建築設計到動線規劃皆以高齡友善為出發點，強調將醫療服務延伸至家庭與社區，打造連續性照護體系。

上樑典禮現場冠蓋雲集，包括台南市長黃偉哲、成大校長沈孟儒、醫學院院長鄭修琦、成大醫院院長李經維，以及多位政界、醫界代表共同出席見證。儀式中完成上香祈福與鋼樑簽名，在禮炮聲中將鋼樑升至頂端，象徵工程順利推進、即將邁向完工階段。

成大老人醫院以「高齡者全人照護」為核心，整合門診與急性一般病房，並設置急性後期照護病房、安寧病房、復健中心、精神科日間病房、血液透析室、內視鏡室、手術室、加護病房、健康管理中心及睡眠中心等多元服務，全面回應長者醫療與照護需求。

▲成大老人醫院舉行上樑典禮，象徵工程邁入重要里程碑。（記者林東良翻攝，下同）

成大校長沈孟儒表示，老人醫院從構想到落實歷經多重挑戰，包括疫情、通膨與國際情勢變化，今日上樑代表重要成果，也期盼工程團隊持續努力，加速完工進程，早日投入服務。

▲成大老人醫院舉行上樑典禮，象徵工程邁入重要里程碑。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，台南65歲以上人口已由107年約27.5萬人，成長至近38萬人，高齡化速度快速，對醫療與照護需求日益增加。成大老人醫院的設立，將大幅提升台南長者照護能量；未來沙崙也將規劃兒童醫院與健康園區，打造全齡照護網絡。

▲成大老人醫院舉行上樑典禮，象徵工程邁入重要里程碑。（記者林東良翻攝，下同）


成大醫院院長李經維強調，老人醫院設計理念著重明亮、開闊與友善，不僅是治療疾病的場所，更希望讓長者維持活力與尊嚴，達到健康老化的目標。

▲成大老人醫院舉行上樑典禮，象徵工程邁入重要里程碑。（記者林東良翻攝，下同）
面對超高齡社會挑戰，成大老人醫院將導入智慧科技與整合照護系統，以病人為中心推動「無牆化」醫療模式，實現「健康不生病、生病不衰弱、衰弱不失能、失能有尊嚴」的願景。未來完工後，將成為台灣高齡醫療的重要指標，帶動整體醫療體系邁向更完善的人本照護新時代。

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