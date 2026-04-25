宜蘭冒牌牙醫「替400人做假牙」！4年賺215萬　協商認罪換免囚

▲宜蘭男子無照替多達400人製作假牙。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者黃資真／宜蘭報導

宜蘭一名朱姓男子未取得合法醫師資格，卻在4年內替多達300至400人製作假牙，賺取至少約215萬，直到被民眾檢舉無照經營，全案才曝光。宜蘭地院考量朱男與檢方於審判外進行協商而達成合意，依違反醫師法判處6月有期徒刑，宣告緩刑2年，犯罪所得全數沒收。

宜蘭地檢署起訴指出，朱男自2022年4月起，及於2024年4月20日至2025年10月16日，在兩處承租的地點擺設醫療器械，透過病患口耳相傳介紹等方式，為病患看診，實行研磨牙齒、口腔檢查、假牙製作之咬模、印模、試模、安裝等醫療行為，製作活動假牙、牙橋（固定式假牙）及假牙安裝等醫療行為。

但朱男本身並未取得合法醫師資格，不得執行口腔外科及治療牙病等醫療業務，假牙製作過程也屬於醫療行為，明顯已違反醫師法，直到民眾向宜蘭縣衛生局檢舉，移請地檢署偵辦後，指揮羅東分局持搜索票至上開地點搜索，查獲多種手術器材，全案才曝光。

朱男在警詢及偵查中坦承，自2022年4月間起替大約300至400人製作假牙，平均每人製作費用為1、2000元至3、4萬元不等，使用扣案之醫療器械非法執行醫療業務，每月所得10-20萬元，扣除成本約5萬元，總計所得至少達215萬元，因此依法起訴。

宜蘭地院法官審理，考量檢察官與朱男於審判外進行協商而達成合意，且被告已認罪，因此按照協商內容，依犯醫師法第二十八條之非法執行醫療業務罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並在判決確定後1年內，完成法制教育3場次，犯罪所得215萬元沒收。