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俄夜襲烏克蘭！無人機殘骸墜羅馬尼亞　2戰機急升空

▲▼ 羅馬尼亞國旗。（圖／VCG）

▲圖為羅馬尼亞國旗。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯再度對烏克蘭發動夜間攻擊，但這次波及鄰國羅馬尼亞。羅馬尼亞國防部表示，東南部城市加拉茨（Galati）尋獲無人機殘骸，造成電線桿及一處民宅附屬建築受損，所幸並無人員傷亡。

無人機墜羅馬尼亞釀損失　戰機急升空

路透報導，雖然俄製無人機殘骸落入羅馬尼亞境內已非首次，但此次卻是首度造成實際財產損失。事發後，兩架颱風戰機（Eurofighter Typhoon）隨即升空，依照標準應對程序從空中監視此次攻擊。鄰近的圖爾恰（Tulcea）居民則是收到警告要求尋求掩蔽。

羅馬尼亞譴責俄方　威脅北約集體安全

羅馬尼亞國防部發布聲明表示，「強烈譴責俄羅斯聯邦不負責任的行為，這些舉動對黑海地區的安全穩定構成新挑戰」，此類事件充分顯示俄羅斯漠視國際法規範，不僅危害羅馬尼亞公民人身安全，更威脅北約集體安全。

羅馬尼亞是北約與歐盟成員國，與烏克蘭共享長達650公里的陸地邊界。由於俄羅斯持續攻擊多瑙河對岸的烏克蘭港口，俄製無人機已多次侵入羅馬尼亞領空。近幾個月來，疑似俄製無人機接連侵犯多個北約成員國領空，歐洲東翼緊張情勢持續升溫。

依照羅馬尼亞現行法律，若人民生命或財產面臨威脅，即便在和平時期也可擊落無人機，但羅馬尼亞迄今未採取這項行動。

反無人機系統即將上線　波蘭率先部署

面對接連不斷的無人機威脅，羅馬尼亞積極強化防禦。國防部長米魯塔（Radu Miruta）24日指出，一套由美國製造、搭載人工智慧的反無人機系統完成最後測試之後，將整合進國家防空系統，用以應對多瑙河沿線的無人機威脅。

這套Merops的系統由美國公司老鷹計畫（Project Eagle）所研發，背後獲得Google前執行長施密特（Eric Schmidt）支持。目前波蘭已率先在北約東翼部署使用這套系統。

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