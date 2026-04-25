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「台積電效應」持續發威！熊本縣稅收增8.6%　穩坐全日本第一

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲台積電進駐熊本，刺激當地經濟發展。（圖／路透社）

記者王佩翊／綜合報導

日本《日經新聞》最新調查揭示，2026年度全日本高達6成的地方政府，也就是29個都道府縣，地方稅收將刷新歷史紀錄，另有39個都道府縣的稅收較2025年度初始預算呈現增長趨勢。其中，在台積電（TSMC）進駐效應持續擴散的帶動下，熊本縣稅收年增幅達8.6%，一舉拿下全日本第1名。

台積電進駐熊本掀起半導體聚落效應

熊本縣之所以能拿下全國稅收增幅冠軍，台積電的功勞舉足輕重。在中央政府的支持與積極招商下，台積電成功落腳熊本，連帶吸引大批半導體上下游相關企業跟進設廠，形成完整的產業聚落。

半導體企業資金需求龐大，也讓以熊本為大本營的九州金融機構肥後銀行受益，貸款利息收入增加。該行自今年4月起宣布加薪6%，漲幅更超越去年水準，充分反映出當地經濟的活絡程度。

▲▼日本西南部熊本縣菊代町台積電(TSMC) 子公司日本先進半導體製造公司 (JASM) 的半導體工廠。（圖／路透）

▲台積電子公司日本先進半導體製造公司（JASM）位於日本西南部熊本縣菊陽町的半導體工廠。（圖／路透）

奈良靠觀光後來居上殺入前段班

以奈良公園梅花鹿聞名的奈良縣稅收增幅同樣亮眼，達到8.4%，緊追在熊本縣之後，排名全國第2。近年奈良縣高端住宿設施接連開幕，包括奈良JW萬豪酒店、奈良紫翠豪華精選酒店以及奈良諾富特酒店等，大幅提升旅客的停留意願，推動觀光消費成長。

奈良縣政府也主動出擊，祭出最高1億日圓（約新台幣2000萬元）的飯店投資補助政策，2026年起更將補助範圍擴大至傳統古民家（老屋）的活化再利用。星野集團由舊監獄改建的度假品牌「虹夕諾雅奈良監獄」預計今年6月正式開幕，屹立超過百年的老字號奈良飯店也將於9月完成整修重新迎客，整體觀光動能持續強化。

沖繩連12年改寫紀錄靠的是這兩大支柱

在訪日旅遊熱潮帶動下，沖繩縣地方稅收今年已連續12年創下歷史新高，愛媛縣緊隨其後達連續8年成長，群馬、香川、鹿兒島等8個縣也連續7年維持增長趨勢。

調查數據顯示，沖繩縣在旺盛觀光需求支撐下，居民所得與就業人口雙雙攀升，個人住民稅持續走高。截至2026年2月，沖繩就業人口已達78萬4000人，比10年前的2016年增加了將近15%，遠遠超出全國平均4.7%的增幅。

財政風險浮現地方政府不宜過度樂觀

日本地方稅收主要由個人住民稅、法人住民稅、法人事業稅以及地方消費稅構成。與2025年度初始預算相比，2026年度共有39個都道府縣稅收增加，而另外8個縣稅收則減少。

儘管多數地方稅收表現亮眼，潛在風險同樣不容忽視。目前中東局勢充滿不確定性，一旦企業獲利轉差，法人稅收就會率先減少。對此，一橋大學教授佐藤主光提出警告，指出若地方政府的法人稅收入過度仰賴單一產業，財政體質將對景氣循環格外脆弱。

他強調，各縣市應著手規劃促進在地經濟長期活化的整體藍圖，持續提升本地企業的生產效率，降低財政對特定產業的高度依賴，方能確保稅收的穩健成長。

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