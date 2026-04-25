民進黨議員初選「老將新人一起打」　汰弱留強自然發生

▲民進黨立委王世堅出席同黨立委吳琪銘兒子吳昇翰的土城造勢。（圖／立委吳琪銘國會辦公室提供）



記者陳家祥、杜冠霖／台北報導

2026年九合一選舉11月登場，各大政黨陸續展開、完成議員選舉的初選作業。在民進黨部分，維持歷來老將、新人一起初選的傳統，且新人符合資格者加權僅20%。相較國民黨保障現任、年齡與初次參選有大幅度加權，民進黨制度更能促進黨內新陳代謝，新人透過有限的加權衝擊現任，減少資歷等於提名資格的狀況發生；老將即便有現任優勢，但仍需繃緊神經不敢大意，稍有不慎就會被擠下去。

根據民進黨的直轄市議員提名特別條例草案，新人參與初選的加權機制延續「政二代條款」。為鼓勵新人參與提名初選，強化甄補新進人才機制，登記提名初選候選人為新人者，其民調積分可加權10%；新人、且為35歲以下青年或新住民者，其民調積分可加權20%。

相較國民黨內最高可獲得100%加權的初選制度，民進黨加權最多只有20%，以避免出現加權過高導致失真的情況。且老將新人一起競爭，選上議員不代表黨就要保障你的位子，仍需要靠平日的問政累積支持度，否則後方仍有大批等著出頭的新人磨刀霍霍要爭位。

在此規則下，真正認真、有實力的老將可以留在位子上持續服務，有潛力的新人也有出頭的機會，讓世代交替變成能自然發生，而非透過政治操作強制交棒等。也可以說，新人、老將同場競爭，決定的並非資歷，而是選民的意向。

新北市議員第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）新人參選人吳昇翰受訪說，民進黨採取現任新人共同競爭，落實民主精神，這是對政治新陳代謝最公平的作法。國民黨採取現任優先，雖然新人也有加權，但光是看最近國民黨台北初選結果，新人其實不容易在這個體制出線，他們內部就有批評聲浪，像是戴錫欽也認為要檢討。

吳昇翰認為，民進黨的初選制度不分現任跟新人，就是採取全民調，可以讓最受民眾肯定的人出戰，所有參選人站在同個基準點比較，這樣的制度也不會讓現任議員安於現狀，會努力做得更好，新人也可以透過耕耘跟前輩較勁。

吳昇翰以自己為例，自認算是這個制度的實踐者，大家不分資歷、公平競爭，讓有在基層工作的新人有機會爭取，也讓年輕人比較有機會，年輕有熱忱的政治工作者自然比較能夠出頭。