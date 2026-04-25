　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨議員初選「老將新人一起打」　汰弱留強自然發生

▲▼民進黨立委王世堅出席同黨立委吳琪銘兒子吳昇翰的土城造勢。（圖／立委吳琪銘國會辦公室提供）

▲民進黨立委王世堅出席同黨立委吳琪銘兒子吳昇翰的土城造勢。（圖／立委吳琪銘國會辦公室提供）

記者陳家祥、杜冠霖／台北報導

2026年九合一選舉11月登場，各大政黨陸續展開、完成議員選舉的初選作業。在民進黨部分，維持歷來老將、新人一起初選的傳統，且新人符合資格者加權僅20%。相較國民黨保障現任、年齡與初次參選有大幅度加權，民進黨制度更能促進黨內新陳代謝，新人透過有限的加權衝擊現任，減少資歷等於提名資格的狀況發生；老將即便有現任優勢，但仍需繃緊神經不敢大意，稍有不慎就會被擠下去。

根據民進黨的直轄市議員提名特別條例草案，新人參與初選的加權機制延續「政二代條款」。為鼓勵新人參與提名初選，強化甄補新進人才機制，登記提名初選候選人為新人者，其民調積分可加權10%；新人、且為35歲以下青年或新住民者，其民調積分可加權20%。

相較國民黨內最高可獲得100%加權的初選制度，民進黨加權最多只有20%，以避免出現加權過高導致失真的情況。且老將新人一起競爭，選上議員不代表黨就要保障你的位子，仍需要靠平日的問政累積支持度，否則後方仍有大批等著出頭的新人磨刀霍霍要爭位。

在此規則下，真正認真、有實力的老將可以留在位子上持續服務，有潛力的新人也有出頭的機會，讓世代交替變成能自然發生，而非透過政治操作強制交棒等。也可以說，新人、老將同場競爭，決定的並非資歷，而是選民的意向。

新北市議員第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）新人參選人吳昇翰受訪說，民進黨採取現任新人共同競爭，落實民主精神，這是對政治新陳代謝最公平的作法。國民黨採取現任優先，雖然新人也有加權，但光是看最近國民黨台北初選結果，新人其實不容易在這個體制出線，他們內部就有批評聲浪，像是戴錫欽也認為要檢討。

吳昇翰認為，民進黨的初選制度不分現任跟新人，就是採取全民調，可以讓最受民眾肯定的人出戰，所有參選人站在同個基準點比較，這樣的制度也不會讓現任議員安於現狀，會努力做得更好，新人也可以透過耕耘跟前輩較勁。

吳昇翰以自己為例，自認算是這個制度的實踐者，大家不分資歷、公平競爭，讓有在基層工作的新人有機會爭取，也讓年輕人比較有機會，年輕有熱忱的政治工作者自然比較能夠出頭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
437 1 8632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
IU外公去世！　朋友只有《21世紀》2演員到靈堂
快訊／林佳龍突破封鎖！　抵達史瓦帝尼
不爽吃到隔夜飯！男衝店裡嗆聲　被老闆拿豬骨剁刀砍到命危
日本水質超乾淨？醫示警：夏天「1狀況」恐食物中毒
快訊／連4凍！ 下周油價不調整
美軍開火！空襲運毒船16秒畫面曝光　累積182死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德出訪受阻　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

民進黨議員初選「老將新人一起打」　汰弱留強自然發生

藍營議員初選規則爭議多　最高100%加權、新人「逐加權而居」難深耕

5/19立院表決賴清德彈劾案　總統府：總統一向坦坦蕩蕩

與外館代表交流　鄭麗文：台灣應扮演建設性角色促進區域穩定

同台侯友宜、李四川變「二打一」？　蘇巧慧：為新北好的心都一樣

模里西斯官員稱「未批過飛航許可」？　總統府：扭曲事實非常不可取

侯友宜祈禱會談「交棒」　點名要交給做實事的人力挺李四川

沒對手！確定同額競選　黃捷將成下屆民進黨高雄黨部主委

出席台北母娘文化季　蕭美琴：台灣人互助精神感動世界

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

中信銀搶匪現身！身穿短褲、雨鞋　警方上銬戒護帶出

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

賴清德赴女警陳芊雯靈堂上香　劉世芳：家屬表達要有個真相

太扯！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」　埤頭法主聯誼會道歉

賴清德出訪受阻　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

民進黨議員初選「老將新人一起打」　汰弱留強自然發生

藍營議員初選規則爭議多　最高100%加權、新人「逐加權而居」難深耕

5/19立院表決賴清德彈劾案　總統府：總統一向坦坦蕩蕩

與外館代表交流　鄭麗文：台灣應扮演建設性角色促進區域穩定

同台侯友宜、李四川變「二打一」？　蘇巧慧：為新北好的心都一樣

模里西斯官員稱「未批過飛航許可」？　總統府：扭曲事實非常不可取

侯友宜祈禱會談「交棒」　點名要交給做實事的人力挺李四川

沒對手！確定同額競選　黃捷將成下屆民進黨高雄黨部主委

出席台北母娘文化季　蕭美琴：台灣人互助精神感動世界

起床喉嚨痛像吞刀片！醫曝「1類型食物」比喝熱湯好　4警訊快急診

台南安平開台天后宮迎媽祖回鑾遶境　40餘頂神轎齊聚漁光島「上香山」

大谷翔平本季首度3K陷低潮　羅伯斯不動打序：會繼續賭在他身上

日占星女王被改編Netflix劇集！開播前養女澄清1謠言…爆授權內幕

溫班亞瑪腦震盪缺陣不怕　馬刺「城堡哥」卡索飆33分G3打爆拓荒者

「台積電效應」持續發威！熊本縣稅收增8.6%　穩坐全日本第一

鄰長店裡泡茶「兩度開收銀台偷錢」畫面曝光　兒代父下跪道歉

全台首座成大老人醫院上樑　45億打造450床高齡醫療中心

賴清德出訪受阻　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

俄夜襲烏克蘭！無人機殘骸墜羅馬尼亞　2戰機急升空

【劫後餘生】中信行員2F垂降逃命　脫困下樓激動互擁頻拭淚

政治熱門新聞

蔣萬安騎YouBike被檢舉　結果大翻車

散戶小資族注意！零股開盤時間將「同步早上9點」　上路時間曝光

民眾黨創黨元老　過世1年遭催繳黨費

議會「一個人武林」！藍營議長跳過程序13分鐘散會　同黨抗議也沒用

蔣萬安、沈伯洋今首度同框　雙帥0互動一左一右伴蕭美琴參拜

模里西斯官員爆：未批過我國飛航許可　專家估情境

陳智菡托腮駁斥踹門　酸：我非邱議瑩

沒對手！確定同額競選　黃捷將成下屆民進黨高雄黨部主委

5/19立院表決賴清德彈劾案　總統府：總統一向坦坦蕩蕩

美日英歐盟接力為台灣發聲　法國今也關切賴清德出訪遭打壓

周玉蔻讚陳其邁高雄布局高明　示警賴清德「選民要的是進取的執政者」

賴清德彈劾案立院5/19表決　律師轟鬧劇：憲法實務上不可能彈劾

趙少康駁「國民黨反美」標籤　籲補強對美溝通、扭轉印象

快訊／確定了！賴清德彈劾案5/19國會表決大戰　要76位立委同意

更多熱門

相關新聞

藍營議員初選規則爭議多　最高100%加權、新人「逐加權而居」難深耕

藍營議員初選規則爭議多　最高100%加權、新人「逐加權而居」難深耕

2026年九合一選舉將在年底登場，國民黨近期陸續開始進行縣市議員黨內初選作業，但過程中卻引發黨內外不少討論，最大癥結點不外乎是「加權制度」。以目前規定，只要重新找一個選區就可以獲得新人加權，等於不鼓勵落選戰將深度經營，變相助長投機風氣；此外，制度上保障現任老將資格，僅有新人需要為了席次拚初選，等於選上後就拿到「長期飯票」，難以促進黨內的新陳代謝。

5/19立院表決賴清德彈劾案　總統府：總統一向坦坦蕩蕩

5/19立院表決賴清德彈劾案　總統府：總統一向坦坦蕩蕩

同台侯友宜、李四川變「二打一」？　蘇巧慧：為新北好的心都一樣

同台侯友宜、李四川變「二打一」？　蘇巧慧：為新北好的心都一樣

模里西斯官員稱「未批過飛航許可」？　總統府：扭曲事實非常不可取

模里西斯官員稱「未批過飛航許可」？　總統府：扭曲事實非常不可取

侯友宜祈禱會談「交棒」　點名要交給做實事的人力挺李四川

侯友宜祈禱會談「交棒」　點名要交給做實事的人力挺李四川

關鍵字：

民進黨議員初選新人加權2026大選2026縣市議員

讀者迴響

熱門新聞

顧立雄剛震怒完！陸軍學員遭教官連開8槍

欠7百萬才搶銀行　他落網喊：想看小孩

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

凌晨3點「常莫名醒來」並非失眠！科學家：醒來別滑手機

正妹潑水節「遭射迷姦藥」逆轉！驗血無GHB

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

約完砲下體冒凸點！他就醫才知「一炮雙響」

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

鄭家純懷孕自爆「兩朵已凋零」　曬12週近照吐變化

19年前斷交！　中美洲國家「押注半導體」找台灣助攻

一開窗看到玉澤演在結婚！民眾驚呆：顏值超高　妻子甜美長相曝光

中信行員劫後餘生畫面曝！激動互擁頻拭淚

蔣萬安騎YouBike被檢舉　結果大翻車

行動電源不要了！他曝「拿去這」能換200塊

韓正妹YTR來台定居9年還開店　揭2國最大差異

更多

最夯影音

更多
闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈
中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面