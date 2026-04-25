策進會組團訪港　與香港故宮人員交流

▲訪團參觀亞洲協會香港中心。（圖／翻攝策進會）



記者蔡紹堅／綜合報導

財團法人臺港經濟文化合作策進會為促進台港文化永續發展，並深化視覺藝術策展及文化創意產業專業交流，日前由董事謝佩霓率領「2026台港文化永續發展與視覺藝術策展交流團」赴香港參訪，並邀集藝文與影視創作、策展實務及文化創意產業等領域專業人士共同參與。

此次行程參訪多個重要文化機構及典藏研究單位，包括香港電影資料館及亞洲藝術文獻庫等，聚焦於影像發展史、文化資產保存、研究與檔案重建，以及策展方法等議題的深入交流。

交流團也與亞洲協會香港中心及香港故宮文化博物館研究與策展專業人員進行對話，分享空間運用、古蹟保育及場館活化等實務經驗，藉由實地觀摩與專業交流，深入了解國際級文化場館經營與永續運作模式，以及策展實務專業能力。

在文化主題交流與跨域對話方面，本次行程以飲食文化為主，於味道圖書館進行專題交流，邀請香港在地知名飲食文化工作者分享港式飲食歷史脈絡，聚焦探討在地食材永續運用、文化意涵保存與傳承，以及城市記憶與文化認同等議題，希望透過多元觀點交流與深度對話，可拓展台港在飲食文化創意領域的新合作面向。

策進會表示，本次交流活動以文化永續為核心主軸，結合文化機構參訪、策展實務交流、主題座談及歷史城市建築據點觀察等多元形式，有助於提升台灣文化工作者對香港文化生態及創意產業發展整體認識。未來，策進會將持續規劃主題式雙向交流活動，維繫台港民間文化及創意產業長期合作網絡，並共同擘畫更具前瞻性的合作方向。