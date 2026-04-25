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台南看守所收容人擁3支iPhone！武陵外役監鬥毆　矯正署出手了

▲台南看守所查獲受刑人私藏手機，經查多名戒護人員未依規定執勤。（圖／翻攝自Facebook／法務部矯正署台南看守所）

▲台南看守所查獲收容人私藏手機，經查多名戒護人員未依規定執勤。（圖／翻攝自Facebook／法務部矯正署台南看守所）

記者林東良、葉品辰／台南報導

近日監所接連爆出紀律爭議！台南看守所查獲收容人私藏手機，武陵外役監則傳出收容人暴力鬥毆，引爆管理鬆散及特權質疑。法務部矯正署今(25)日回應，兩案均已成立專案小組徹查，相關違失已移送檢方偵辦，強調將從嚴究責、全面強化監所管理。

據《鏡週刊》報導，今年1月，台南看守所突擊檢查舍房時，在一名收容人的提袋內發現了3支iPhone手機。該收容人聲稱手機是從新收容人的保管物中「借」出來使用的，但爆料者質疑有內部人員護航，甚至提供充電，而收容人手機內甚至還有出獄後與主管一起吃喝玩樂的照片。另外，武陵外役監則有收容人因不給菸抽而遭到毆打，且施暴的收容人態度囂張，自稱「戒護科長會罩我」。

針對台南看守所部分，矯正署指出，今年1月該所主動進行突擊安全檢查時，查獲收容人持有手機等重大違禁物品，隨即通報並展開調查。經查發現，有收容人自去年10月起，利用作業機會竊取保管物使用，過程中涉及多名戒護人員未依規定執勤，導致管理出現漏洞。

▲武陵外役監發生鬥毆事件，其中一方遭毆受傷。（圖／翻攝自武陵外役監官網）

▲武陵外役監發生鬥毆事件，其中一方遭毆受傷。（圖／翻攝自武陵外役監官網）

矯正署表示，目前已查明至少4名戒護人員違反勤務規範，另有內勤職員涉風紀問題，相關人員均已調整職務接受調查。涉案收容人則已依規定嚴懲，並召開考績會檢討相關人員責任，後續也將案件移送台南地檢署偵辦，釐清是否涉及刑事責任。此外，矯正署已要求該所全面清查保管物管理流程，並檢討制度缺失，強化安全管控與監視設備配置，防堵類似情形再度發生。

至於武陵外役監事件，矯正署說明，該案起於收容人之間因管制物品產生糾紛，雙方未事先向管理單位反映，直到去年8月底發生衝突，其中一方遭毆受傷。戒護人員當下已立即制止並送醫治療。矯正署指出，事後已對動手施暴者依法懲處，並針對相關違規行為進行調查；至於受傷收容人部分，經查相關事證不足，已撤銷其不利處分，並依其申請安排移監。

矯正署強調，對於監所管理問題一向採取「勿枉勿縱」原則，未來除持續透過政風人員與督導機制加強查核，也將導入更多科技設備、強化安檢與突襲檢查作業，以提升矯正機關管理效能與紀律，回應社會關切。

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